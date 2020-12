Trabalho em plataformas digitais

Do Diário do Grande ABC



15/12/2020



Em novembro, a reforma trabalhista completou três anos. A Lei 13.467/17 representa um dos vários reflexos das crises política e econômica brasileiras. Foi fruto de articulação política e institucional. As alterações propostas eram imbuídas de falácias, dentre elas a de que a modernização e a flexibilização da legislação permitiriam a geração de novos empregos. Após três anos, a reforma objetivou o esfacelamento das garantias trabalhistas asseguradas no texto original da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). A falácia da geração exponencial de empregos pode ser confrontada. A análise das taxas de desemprego no Brasil revela seu aumento vertiginoso. Outra forma de confrontar as falácias pode ser visualizada a partir da expansão dos trabalhos em plataformas digitais, como aqueles realizados por entregadores de delivery.

A partir da inserção de novas tecnologias de comunicação e informação nas dinâmicas laborais, observa-se que trabalhadores precisaram se lançar em trabalhos informais e precários. Passaram a assumir riscos pela execução do trabalho, ficando submetidos a jornadas extensas com baixíssimas remunerações – situação agravada durante a pandemia. O ‘moderno’ trabalho vinculado a plataformas levou à aprovação da lei 12.551/2011, por meio da qual se modificou o artigo 6º da CLT. Passou-se a prever no regime celetista que subordinação jurídica, elemento fático-jurídico essencial ao reconhecimento do vínculo empregatício, pode ser identificada a partir de meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão.

Inexistência de seção específica na CLT que contemple a relação de trabalho daqueles vinculados a plataformas tem sido alguns dos subterfúgios para grandes conglomerados negarem direitos. Se, por um lado, empresas se recusam a reconhecer direitos básicos a esses trabalhadores, estes, por outro lado, têm se organizado coletivamente em greves pela reivindicação de melhores condições de trabalho e pelo reconhecimento do vínculo de emprego. Judiciário brasileiro já vem desenhando a possibilidade de enquadramento dessa categoria obreira no rol de proteção celetista. Discussão ainda está longe de ser pacificada no Judiciário. Greves organizadas pelos trabalhadores e recente reconhecimento do Judiciário sobre a importância da previsão do artigo 6º, parágrafo único da CLT, são alguns dos mecanismos de resistência aos impulsos de flexibilização, precarização e informalização das relações de trabalho. Esses mecanismos também fazem frente aos retrocessos trabalhistas, pontuando-se no curso da história também como resistência específica aos efeitos e às falácias nas quais a reforma trabalhista foi apoiada.

Raquel Santana é advogada trabalhista, mestre em direito, Estado e constituição e sócia do escritório Mauro Menezes & Advogados.



PALAVRA DO LEITOR

Boas-Festas

O Diário recebe e retribui votos de Boas-Festas a Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) Santo André; Creche Recanto Somasquinho; Monice Santacruz; Suzana de Marchi; Vander Morales; Fenaserhtt (Federação Nacional dos Sindicatos de Empresas de Recursos Humanos, Trabalho Temporário e Terceirizado); Sindeprestem (sindicato paulista da categoria); João Bosco Ferri; Armando Silva Lopes; Agostinho Maola; Izaura Feleguer; Osiel Tibério Gualdabem; Juvenal Avelino Suzélido, Kátia Nascimento Begas; Rogério Pipas; Natália Marinheiro Eduardo, Letícia Marinheiro Eduardo.

Pela fé

Resumindo em poucas palavras o que está acontecendo no Brasil e no Mundo, perante a tal pandemia e outras pragas: a vida e a esperança só se tornam realidades quando o ser humano aceitar Deus em seu coração. Fora isso, infelizmente, só dor e lamentações. Porque Deus é bom, mas, acima de tudo, é justo. Portanto, a decisão está em sua mão e da própria humanidade.

Sérgio Antônio Ambrósio

Mauá

Só até as 20h – 1

Respondendo à enquete nas redes sociais deste Diário se concordamos em fechar os bares após as 20h, a pergunta é bem confusa. Respondendo ‘sim’ dá a impressão de que sou a favor de fechar. Outra coisa, o prefeito de Santo André manteve a abertura dos bares até as 22h e ninguém desrespeitou nada. Na cidade a Covid só ataca após as 22h nos bares.

Francisco Montiani Martins

Santo André

Só até as 20h – 2

Sobre a questão dos bares da região desrespeitarem a regra de fechar às 20h e de não servir bebidas alcoólicas (Setecidades, dia 13), eram regras que puniam uns enquanto afagam outros. A Covid-19 não respeita horários nem faz distinção de locais, então, qual a lógica de fazer bares fecharem às 20h com a premissa de segurança da população e aumentar o horário de funcionamento do comércio com a mesma regra? São dois pesos e duas medidas que só confundem e prejudicam quem quer sair com segurança. Enquanto regras sem sentido são criadas, as autoridades fecham os olhos para restaurantes, igrejas, templos, lojas e postos de gasolina, que estão apinhados de gente e que não seguem nenhuma regra, não existe multas nem nenhuma ação contra eles. É só andar por aí em qualquer horário para ver o absurdo que é a situação no Centro e nos bairros.

Felipe Cardoso

Santo André

Geopolítica

Por meio deste Diário soube do lançamento do livro Geopolítica da Intervenção – A Verdadeira História da Lava Jato (Política, dia 13). Coincidentemente no mesmo dia em que acabei de ler o livro Crime. Gov. – Quando Corrupção e Governo se Misturam, de autoria dos delegados da Polícia Federal Jorge Pontes e Márcio Anselmo. Doutor Anselmo, por sinal um dos integrantes mais atuantes da Operação Lava Jato. Comprei esse livro no dia 9 de dezembro por conta de ser o Dia Internacional Contra a Corrupção,data criada na Convenção das Nações Unidas que aconteceu em 2003, na cidade de Mérida, no México. O objetivo do dia é o de fortalecer a cooperação internacional para ampliar a prevenção e o combate à corrupção no mundo todo. Com relação ao livro Geopolítica, de autoria do advogado criminalista Fernando Augusto Fernandes, que pretendo ler, revela que o objetivo da Operação Lava Jato foi o de desestabilizar a política nacional e quebrar as empresas brasileiras.

Roberto Canavezzi

São Caetano