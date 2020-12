Observado por auxiliares de Tite, Brasil sub-20 faz 6 a 0 na seleção peruana

15/12/2020 | 20:57



A seleção brasileira sub-20 conquistou a segunda vitória em um torneio amistoso disputado na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). Nesta terça-feira, a equipe goleou a seleção peruana por 6 a 0, em duelo acompanhado de perto por Cesar Sampaio, Cléber Xavier e Matheus Bachi, auxiliares técnicos de Tite.

Foi o segundo triunfo da equipe comandada por André Jardine na competição realizada no CT da seleção - antes, havia aplicado 2 a 0 na Bolívia. Agora, na sexta-feira, disputará o título contra o Chile, a partir das 9 horas, pois o adversário também ganhou os dois jogos que disputou (2 a 1 contra o Peru e 2 a 0 contra a Bolívia).

O técnico André Jardine colocou a seleção em campo com: Léo Linck; Rafael (Calegari), Luan Patrick (Lucas Fasson), Pedro Henrique e Welington; Bruno Gomes, Praxedes (Riquelme), Zanocelo (Daniel Cabral) e Maurício (Gustavo Silva); Gustavo Maia (Jajá) e Cauê (Carlos Alberto).

Em relação ao compromisso anterior, a novidade foi a entrada de Praxedes no lugar de Luiz Henrique. E o jogador do Internacional marcou uma vez, assim como Maurício, seu companheiro de clube. Zanocelo, da Ponte Preta, fez dois, com Jajá, do Athletico-PR, e Riquelme, do Vasco, completando a relação de atletas que foram às redes.

Maurício, de canhota e após passe de Gustavo Maia, abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo. E o segundo gol saiu aos 41, em chute cruzado de Zanocelo após tabela com Gustavo Maia.

Os outros gols foram marcados na etapa final, sendo o primeiro de Praxedes, aos oito minutos, aproveitando rebote. O segundo gol de Zanocelo saiu aos 16, de cabeça, após levantamento de Carlos Alberto. Aos 33, Welington cruzou na área, Riquelme pegou a sobra, bateu para o gol e Jajá chegou para conferir: 5 a 0. E o último gol foi de Riquelme, aos 42, após ótimo passe de Daniel Cabral.

"Os dois gols me deixam feliz demais por ter ajudado a equipe, o que importa é a vitória. A nossa atuação foi muito boa, fizemos tudo que foi treinado durante a semana, o que o professor pediu. A gente se impôs e isso é muito bom. Vamos continuar trabalhando porque, agora, temos outro desafio, que é muito importante também para fecharmos o ciclo com chave de ouro", declarou Zanocelo, o artilheiro da partida.

A competição, intitulada Torneio Internacional Sub-20, faz parte da preparação da seleção brasileira para o Sul-Americano da categoria, que será realizado em fevereiro de 2021, na Colômbia.