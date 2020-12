Borussia Dortmund vence fora de casa na estreia do técnico Edin Terzic

15/12/2020 | 20:02



Sob nova direção, o Borussia Dortmund deu o primeiro passo para se reerguer no Campeonato Alemão. A equipe venceu o Werder Bremen nesta terça-feira, fora de casa, por 2 a 1, em duelo que marcou a estreia de Edin Terzic como comandante da equipe. Este é o primeiro triunfo do time após três rodadas.

A caminhada do Borussia em busca da recuperação no Alemão começou com o pé direito. Após a derrota por 5 a 1 em casa para o Stuttgart, na rodada anterior, a diretoria optou pela demissão do treinador Lucien Favre e promoveu o então assistente Edin Terzic ao cargo principal. Ao que tudo indica, a mudança surtiu efeito.

O time visitante abriu o placar logo aos 12 minutos de duelo, com Raphael Guerreiro. Mas a animação durou pouco, já que aos 28, Kevin Moehwald descontou para a equipe da casa e deixou tudo igual no marcador. Na volta do intervalo, aos 34, Marco Reus foi para a marca da cal bater um pênalti cometido pelo goleiro Jiri Pavlenka sobre Manuel Akanji.

Mas o camisa 11 teve seu chute defendido pelo arqueiro do Werder Bremen. Só que no rebote, o próprio Reus não desperdiçou e colocou mais uma vez os visitantes à frente no placar. Os três pontos fazem com que o Borussia alcance quarta colocação com 22 pontos, a apenas três do líder Bayer Leverkusen. A derrota deixou os mandantes na 13.ª posição, com 11 pontos.

OUTROS JOGOS - Tirando o jogo do Borussia Dortmund contra o Werder Bremen, todos os compromissos desta terça-feira pelo Campeonato Alemão terminaram em igualdades. Eintracht Frankfurt e Borussia Mönchengladbach ficaram no 3 a 3, enquanto Stuttgart e Union Berlin empataram em 2 a 2 e Hertha Berlin e Mainz não saíram do 0 a 0.

Desses seis times, cinco estão no meio da tabela: o Union Berlin ocupa o 6.º lugar, seguido pelo Stuttgart, em 7.º, e pelo Borussia Mönchengladbach, em 8.º, todos com 18 pontos. O Eintracht Frankfurt está na 9.ª posição com 14 pontos, enquanto o Hertha Berlin é o 10.º, com 13. A única exceção é o Mainz, que é o vice-lanterna com apenas 6 pontos.