Bando invade Mário Covas e leva R$ 90 mil em remédios

Vanessa Soares

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



16/12/2020 | 01:00



Um grupo com cinco homens armados invadiu a farmácia de alto custo do Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André, por volta das 7h de ontem, e roubou cerca de R$ 90 mil em medicamentos, que seriam distribuídos gratuitamente à população. A ação dos criminosos, que durou em torno de dez minutos, não interferiu no funcionamento do equipamento, que atendeu à demanda durante todo o dia – funciona das 7h às 17h.

De acordo com informações da Polícia Civil, três dos cinco criminosos invadiram o local vestidos com jalecos, usavam crachás e máscaras de proteção de uma escola de medicina, o que também pode ter dificultado a percepção dos funcionários.

O trio percorreu o hospital, foi até a farmácia e aguardou a funcionária abrir para iniciar os atendimentos à população. Neste momento, o grupo rendeu a vítima e anunciou o assalto. Cerca de cinco funcionários também teriam sido rendidos em toda ação.

“Eles invadiram o equipamento buscando por dois medicamentos, bem específicos para uma doença, mas a prioridade era o remédio para câncer de mama. Porém, os dois produtos não são mais distribuídos na farmácia de Santo André”, explicou o delegado titular do 1º DP (Centro) de Santo André, José Rosa Incerpi.

Segundo as informações, os medicamentos eram Ambisome e Herceptin. O primeiro é utilizado para tratamento de infecções graves, que podem ser causadas por fungos, e o segundo, para tratamento de câncer de mama. Ambos são avaliados autalmente entre R$ 10 mil e R$ 26 mil.

“Quando eles (criminosos) perceberam que não tinha esses remédios no estoque, aproveitaram e pegaram algumas sacolas, lá dentro da farmácia mesmo, e levaram o que tinha na geladeira”, disse o delegado. No entanto, até o fechamento desta edição as doenças a que se destinavam os medicamentos levados não tinham sido divulgadas.

Logo em seguida, os assaltantes teriam estourado uma porta do hospital e encontrado os dois outros indivíduos, que os aguardavam. O grupo fugiu em um veículo modelo Fiat Palio, na cor cinza. Uma testemunha anotou a placa, e após pesquisa nos arquivos da polícia, verificou-se que o carro possivelmente seja clonado, já que o dono do verdadeiro veículo mora em Piedade – Interior de Sao Paulo.

De acordo ainda com o delegado Incerpi, as investigações seguem com auxílio de imagens de câmeras de monitoramento instaladas próximas ao local. Até ontem à noite nenhum dos bandidos tinha sido localizado.



POSICIONAMENTO

Questionada, a SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo informou que a polícia tenta identificar o grupo. “Foi solicitada perícia para o local dos fatos. A ocorrência está sendo registrada pelo 1º DP do município, que realiza contato com os responsáveis pelo estabelecimento e busca por imagens de câmeras de monitoramento que auxiliem na identificação dos criminosos”, passou, em nota.

A Secretaria da Saúde do Estado informou que nenhum colaborador ficou ferido e que contribui com as investigações. “A farmácia está funcionando normalmente. Por orientação da polícia, a equipe está realizando triagem na porta, com liberação da entrada somente para pessoas agendadas para retirar medicamentos hoje (ontem)”, apontou, em nota.