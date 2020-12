Obituário - 16 de dezembro de 2020

Ademir Medici



16/12/2020 | 07:00



SANTO ANDRÉ

Santo André, sexta-feira, dia 11 de dezembro

Elena de Oliveira Darino Silva, 84. Natural de Pederneiras (São Paulo). Residia em Santo André. Dia 11, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ivone Viganó, 80. Natural de Santo André. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 11, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Santo André, sábado, dia 12 de dezembro

Angelina Ferreira Egidio, 92. Natural de Perdões (Minas Gerais). Residia na Vila Príncipe de Gales, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Blandina de Souza Silva, 85. Natural de Mata Grande (Alagoas). Residia na Vila Vitória, em Santo André. Dia 14, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria José Rodrigues Benvenutti, 90. Natural de São Paulo, Capital. Residia em Santo André. Dia 12, em São Bernardo. Memorial Planalto.

José Sandri, 74. Natural de Anhumas (São Paulo). Residia na Vila Claraval, em São Bernardo. Dia 12, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Nazaré Moreira, 72. Natural de Itaquitinga (Pernambuco). Residia em Santo André. Dia 12, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valter Simonassi, 65. Natural de Santo André. Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Dia 14. Jardim da Colina.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, quinta-feira, 10 de dezembro

Valentim Santos de Souza, 72. Natural de Santo André. Residia no Jardim Thelma, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, sexta-feira, 11 de dezembro

Sônia Maria Ferreira Fernandes, 77. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.

Djalma Ferreira da Silva, 75. Natural de Campo Alegre de Lourdes (Bahia). Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.

Júlia Silva dos Santos, 66. Natural de Oliveira dos Brejinhos (Bahia). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 11. Jardim da Colina.



São Bernardo, sábado, dia 12 de dezembro

Maria Zeppari Marcoccia, 89. Natural da Itália. Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 12. Jardim da Colina.

Antonio Elizeu de Carvalho, 86. Natural de Ouricuri (Pernambuco). Residia na Vila São Pedro, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério Santa Filomena, no Estado de Pernambuco.

Vitorino Fernandes dos Santos, 84. Natural de Entre Rios (Bahia). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério dos Casa.

João Joaquim de Oliveira, 70. Natural de Taperoá (Paraíba). Residia na Vila São Pedro, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério dos Casa.

Vicente Paiva, 69. Natural de São Bento do Sapucaí (São Paulo). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério dos Casa.

João Bosco da Silva, 63. Natural de Luis Gomes (Rio Grande do Norte). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério dos Casa.

Antonio Carlos Araujo, 60. Natural de Itapipoca (Ceará). Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, domingo, dia 13 de dezembro

Elzira Alves Salloti, 92. Natural de Mogi das Cruzes (São Paulo). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 13, em Diadema. Jardim da Colina.

Maria Tamazia de Jesus, 89. Natural de Tucano (Bahia). Residia no Jardim Jerusalém, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério dos Casa.

Pedro Braga, 85. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 13. Jardim da Colina.

Neuza Ferreira Valim, 71. Natural de Mirassol (São Paulo). Residia no bairro Suíço, em São Bernardo. Dia 13. Jardim da Colina.

Antonio Aparecido Pedroso, 65. Natural de Bocaina (São Paulo). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 13, em São Bernardo. Cemitério da Lapa, em São Paulo, Capital.

Afonso Aparecido Trafani, 62. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério dos Casa.



D I A D E M A

Diadema, sexta-feira, dia 11 de dezembro

Sulamita Siqueira Chinelato, 81. Natural de Alto Alegre (São Paulo). Residia em Diadema. Dia 11, em São Bernardo. Cemitério do Baeta, em São Bernardo.

Gelson do Carmo Melo, 66. Natural de Cataguases (Minas Gerais). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 11, em São Bernardo. Vale da Paz.



Diadema, sábado, dia 12 de dezembro

Ana Golfeti de Lima, 94. Natural de Santo Grande (São Paulo). Residia em Salto Grande (São Paulo). Dia 12, em São Bernardo. Vale da Paz.



Diadema, domingo, dia 13 de dezembro

Clara de Almeida, 93. Natural de Botucatu (São Paulo). Residia na Vila Guarani, Zona Sul de São Paulo, Capital. Dia 13. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Benedita de Lima, 93. Natural do Estado do Paraná. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 13. Memorial Jardim Santo André.

Eudaleia Mendes da Silva, 86. Natural de Coimbra (Minas Gerais). Residia no Centro de Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal.

José Modolo, 65. Natural de Floraí (Paraná). Residia no Jardim das Orquídeas, em São Bernardo. Dia 13, em São Bernardo. Vale da Paz.



Diadema, segunda-feira, dia 14 de dezembro

Pedro Manoel do Nascimento, 86. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal.



M A U Á

Mauá, domingo, dia 13 de dezembro

José Severin da Silva, 67. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 13. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, segunda-feira, dia 14 de dezembro

José Pereira de Souza, 71. Natural de Votuporanga (São Paulo). Residia na Vila Magini, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.

Maria Aparecida Soares Rodrigues, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taquaruçu, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.

Maria Inês Santos, 57. Natural de Garça (São Paulo). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.