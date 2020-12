Cantillo inicia fisioterapia e vira preocupação no Corinthians

15/12/2020 | 19:16



O volante Cantillo virou motivo de preocupação para o técnico Vagner Mancini, no Corinthians. O jogador deixou o clássico com o São Paulo com dores na coxa direita, no domingo, e iniciou o tratamento de fisioterapia nesta terça-feira, na reapresentação do elenco corintiano.

No domingo, na vitória que derrubou a invencibilidade de 17 jogos do São Paulo, Cantillo deixou a partida mais cedo, em razão das dores. Foi substituído por Camacho. O clube não informou se o jogador foi submetido a exames ou teve detectada alguma lesão entre o domingo e esta terça.

De acordo com o Corinthians, Cantillo "passará por avaliações mais detalhadas nos próximos dias". A princípio, o meio-campista é a única dúvida de Mancini para a próxima rodada, quando o Corinthians receberá o ameaçado Goiás no dia 21, uma segunda-feira, às 20 horas, na Neo Química Arena, em São Paulo, pelo Brasileirão.

Danilo Avelar, Gustavo Mantuan e Ruan Oliveira são desfalques certos porque ainda se recuperam de cirurgia no joelho. O trio só deve retornar em 2021, sem data estimada ainda.

Se Cantillo virou dúvida, o atacante Jô é presença certa na próxima rodada. O jogador cumpriu suspensão no clássico por ter levado o cartão vermelho no jogo anterior, contra o Fortaleza.

Nesta terça, os jogadores que foram titulares no domingo se dedicaram à recuperação física, na primeira atividade do time pós-clássico. Os demais atletas, como o próprio Jô, participou de um treino físico e técnico, sob o comando de Mancini.