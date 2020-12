Paulo Serra encaminha retorno de Sardano e Cleide Bochixio

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



15/12/2020 | 18:00



O governo do prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), avançou tratativas para concretizar o retorno do vereador Edson Sardano (PSD) à pasta de Segurança e da professora Cleide Bochixio, ligada ao tucanato de São Paulo, ao comando da Secretaria de Educação. As duas movimentações se somam a outras mudanças consideradas pontuais na tentativa de formatar time coeso diante da experiência dos primeiros quatro anos. O chefe do Executivo intensificou conversas nos últimos dias com vistas a viabilizar a nova composição do segundo mandato já no começo de janeiro de 2021.

Coronel reformado da Polícia Militar, Sardano foi reeleito em novembro ao terceiro mandato consecutivo, obtendo 3.880 votos. Era cogitado à disputa da presidência do Legislativo. Ele exerceu o posto de secretário durante boa parte do mandato inicial de Paulo Serra. Com a provável ida do pessedista ao alto escalão, quem assume a vaga dele na Câmara é Marilda Brandão (PSD), líder do movimento de moradia do bairro Centreville – em caso de confirmação do cenário, será a segunda mulher a atuar na próxima legislatura, ao lado de Ana Veterinária (DEM), mesmo quadro atual.

Sardano admitiu diálogo adiantado para voltar a chefiar a Segurança local. “Existe a possibilidade. Isso está sendo conversado”, sintetizou.

O regresso de Cleide, por sua vez, é trabalho articulado há bastante tempo. Ela foi adjunta do setor no começo do mandato do tucano, mas pediu exoneração ainda no fim de 2017 para assumir, à época, o cargo de número dois da pasta no governo do Estado. Deixou boa impressão. Inclusive, houve algumas tentativas frustradas de trazê-la durante o decorrer do percurso. Há expectativa, contudo, que a professora possa desta vez aceitar o convite, ocupando a cadeira ocupada por Dinah Zekcer (PTB) - Cleide exerceu a função de secretária no governo de Aidan Ravin (Republicanos, 2009-2012).

Outro nome que tende a ter retorno efetivado ao governo nos próximos dias é o vereador Marcelo Chehade (PSDB). Eleito com 4.273 votos, o tucano negocia a passos largos retomar atuação na pasta de Esportes. Com a consolidação do acordo, quem assume a vaga na Câmara seria Márcio Colombo, primeiro suplente do PSDB e líder do MBL (Movimento Brasil Livre) na cidade. Existem conversas também no sentido de subir o parlamentar Pedrinho Botaro (PSDB), presidente da casa e mais votado no pleito municipal, com 5.713 adesões. A opção estudada seria abrir a direção da Cultura. Neste caso, o suplente Marcos Pinchiari (PSDB) assumiria o posto.

Pedrinho reconheceu que o prefeito o chamou para diálogo na semana passada, porém rechaçou que tenha havido convite nesta oportunidade para integrar o secretariado. “Ele me chamou para conversa validando que sou parceiro. Não falou de projeto (político) futuro. Tratou sobre qual tarefa eu queria exercer. Falei sobre interesse na presidência até pelo trabalho, só que deixei claro que sou de grupo. Se houver, dentro de articulação municipal, outra posição que pudesse contribuir, mesmo em uma secretaria importante, estou à disposição para somar.”

Questionada, Cleide não comentou a situação. Paulo Serra preferiu também não se pronunciar a respeito neste momento.