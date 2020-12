Chelsea é batido com gol nos acréscimos e perde chance de colar nos líderes

15/12/2020 | 17:49



O Chelsea entrou em campo nesta terça-feira com chances de colar na briga pela liderança do Campeonato Inglês. Mas, os comandados de Frank Lampard acabaram tropeçando diante do Wolverhampton, que o derrotou por 2 a 1, em casa, em partida que só foi decidida nos instantes finais.

Com o revés, o clube de Londres parou nos 22 pontos e fica um pouco mais longe do topo. O líder Tottenham e o segundo colocado Liverpool estão com 25 e se enfrentarão nesta quarta-feira, às 17 horas (de Brasília), no Anfield Road.

O primeiro tempo foi cauteloso, com as duas equipes se estudando. Porém, foi o Chelsea quem teve as melhores oportunidades de inaugurar o marcador. Mas, o gol só veio após o intervalo. O francês Oliver Giroud abriu o placar para o time visitante logo no início do segundo tempo. Daniel Podence tratou de colocar números iguais no placar aos 21 minutos da segunda etapa.

A insistência foi premiada para o time da casa. O português Pedro Neto achou que tinha ganho um pênalti aos 36 minutos da etapa final, mas após checar o VAR, o juiz Stuart Attwell concluiu que Reece James não provocou a infração. Mas vcom apenas dez segundos para o fim, o atacante de 20 anos recebeu a bola na esquerda em rápido contra-ataque, encarou o marcador, invadiu a área e chutou cruzado para sacramentar o resultado.

O Chelsea volta a entrar em campo pela 14.ª rodada do Campeonato Inglês na próxima segunda-feira, em casa, quando recebe o West Ham. Já o Wolverhampton, que com os três pontos subiu três degraus e agora ocupa a décima colocação com 20 pontos, terá pela frente o Burnley, também na próxima segunda.