* Por Vivaldo José Breternitz

A Boston Dynamics, famosa por seus robôs bizarros, como o cão Spot, o humanoide Atlas e o Handle, voltado para aplicações logísticas, acaba de ser vendida à Hyundai por US$ 921 milhões, como informa o jornal The Korea Economic Daily. A transação, sujeita à aprovação das autoridades reguladoras, deve ser concluída em junho de 2021 – até lá, os valores podem sofrer ajustes.

Ainda não há detalhes sobre os objetivos da Hyundai ao comprar a Boston Dynamics. Entretanto, considerando a natureza dos produtos desenvolvidos pela empresa, é de se esperar que ela esteja interessada em tecnologias focadas em robôs industriais e dedicados aos setores de logística – ao menos, por enquanto. A empresa sul-coreana pretende investir US$ 1,4 bilhão em robótica até 2025.

A Boston Dynamics nasceu em 1992 no Massachusetts Institute of Technology, foi vendida à Alphabet, proprietária do Google, em 2014, e revendida ao grupo SoftBank, em 2017.

Apesar de ter produtos tecnologicamente muito avançados, a empresa nunca gerou lucros satisfatórios, ao contrário dos robôs produzidos pela Hyundai, muito mais simples, dotados de rodas e voltados ao uso industrial.