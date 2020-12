Bolsonaro reconhece Biden como novo presidente dos EUA e diz estar pronto a continuar aliança

15/12/2020 | 17:25



O presidente da República, Jair Bolsonaro, cumprimentou oficialmente nesta terça-feira, dia 15, o presidente eleito dos Estados Unidos, o democrata Joe Biden. No comunicado do Palácio do Planalto, Bolsonaro diz estar "pronto a trabalhar" com Biden para "dar continuidade à construção de uma aliança Brasil-EUA, na defesa da soberania, da democracia e da liberdade em todo o mundo, assim como na integração econômico-comercial em benefício dos nossos povos".

O Ministério das Relações Exteriores divulgou a nota um dia depois de Biden ser declarado oficialmente eleito pelo Colégio Eleitoral dos EUA. "Saudações ao presidente Joe Biden, com meus melhores votos e a esperança de que os EUA sigam sendo ''a terra dos livres e o lar dos corajosos''", saúda Bolsonaro. O triunfo eleitoral do democrata, porém, já havia sido projetado por veículos de imprensa dos Estados Unidos que consolidam a contagem de votos nos Estados. Em meio a acusações de fraude não provadas por parte do presidente Donald Trump, derrotado, os Estados recontaram votos e confirmaram a vitória de Biden. Mesmo assim, Bolsonaro hesitava em reconhecer a derrota do aliado e "amigo" Trump. Ele chegou a falar abertamente que, segundo suas "fontes", havia fraude no processo de votação.

Leia a íntegra da nota do Itamaraty:

"Cumprimentos do Presidente Jair Bolsonaro ao Presidente-Eleito dos EUA Joe Biden

O Presidente Jair Bolsonaro transmite a seguinte mensagem ao Presidente-Eleito Joe Biden após o anúncio dos resultados da votação no Colégio Eleitoral dos EUA:

- Saudações ao Presidente Joe Biden, com meus melhores votos e a esperança de que os EUA sigam sendo "a terra dos livres e o lar dos corajosos".

- Estarei pronto a trabalhar com V. Exa. e dar continuidade à construção de uma aliança Brasil-EUA, na defesa da soberania, da democracia e da liberdade em todo o mundo, assim como na integração econômico-comercial em benefício dos nossos povos."