Tite destaca evolução de Neymar e conta que votou no astro como melhor do mundo

15/12/2020 | 17:19



Técnico da seleção brasileira, Tite defendeu Neymar, principal jogador da equipe, e enfatizou o amadurecimento do astro do Paris Saint-Germain ao longo dos últimos anos. Para o comandante do time nacional, o camisa 10 também era merecedor de compor a seleta lista dos jogadores que concorrem ao prêmio de melhor do mundo da Fifa. Destacou, ainda, que ele tem evoluído dentro e fora das quatro linhas.

"A maturidade chega com o tempo e com os erros que a gente comete. Agora, reconsiderar, analisar, avaliar e modificar é grande. É grandeza", declarou Tite ao SporTV. "Hoje sim, na medida com que ele se manifesta no seu comportamento, à medida que ele se manifesta nas suas atitudes, na medida que ele traz inclusive uma voz que ecoa e é importante, porque ele é uma liderança e o que ele diz reverbera muito, principalmente para o garoto, é importante sim que ele cresça."

Para Tite, o amadurecimento de Neymar desde a Copa do Mundo da Rússia, em 2018, fez também com que mudasse seu comportamento não só dentro, como fora de campo. O astro não só passou a jogar de forma diferente, como a entender o contexto social do mundo, o seu tamanho e as consequências de suas atitudes.

"Hoje ele sim está um atleta com 27 anos muito mais amadurecido, muito mais consciente das suas responsabilidades. E que tudo que ele fizer, em volta dele vai ecoar. E esses exemplos positivos nada mais servem do que reforçar a sua evolução", enfatizou o técnico. "Fico torcendo para que sua lesão não tenha sido nada grave."

Porém, apesar de ter moral com Tite, Neymar não tem agradado tanto o mundo da bola. O craque brasileiro ficou de fora da lista de finalistas do The Best, o prêmio de melhor jogador do mundo dado pela Fifa. A disputa está entre Cristiano Ronaldo, da Juventus, Lionel Messi, do Barcelona, e Robert Lewandowski, do Bayern de Munique. Destes três, Tite conta que votou em apenas um deles.

"A minha votação foi em três atletas: Neymar, foi Lewandowski e foi (Kevin) De Bruyne", revelou o comandante. De Bruyne é considerado o melhor jogador da Premier League. Lewandowski campeão e goleador. E Neymar arco e flecha", justificou.

Tite também fez questão de explicar a expressão usada para exaltar o atacante brasileiro. "O meu voto foi não só que Neymar evoluiu como pessoa, mas ele evoluiu no seu desempenho técnico. Hoje, ele é um jogador de finalização, mas ele é um jogador de armação que pode te deixar numa jogada um jogador batido, clarividente, um assistente importante. Ele é arco e flecha. Ele aumentou sua área de ação e melhorou seu futebol."