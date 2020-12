Wilson Marini

17/12/2020 | 00:07



Moradores de todos os municípios turísticos do Estado de São Paulo poderão responder até o dia 8 de janeiro a essa pergunta em pesquisa inédita com o objetivo de avaliar a opinião da população sobre as suas cidades no que se refere ao setor de turismo. “Como você vê o turismo na região onde mora?” é a pergunta inicial do formulário online, divulgado pela Secretaria de Turismo do Estado, em parceria com as estâncias e os municípios de interesse turístico. A pesquisa está disponível no link https://forms.gle/8MPTjVFY6zw8u4xL6



Perfil

Liderada pelo Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET), com o apoio de diversas entidades do setor além das secretarias e departamentos municipais de turismo, a pesquisa tem três grupos de perguntas: o primeiro traça um perfil socioeconômico do morador, vinculado à sua cidade; o segundo aprofunda a percepção sobre os impactos, positivos e negativos, que o fluxo turístico pode causar; e por fim, qual é a expectativa do desenvolvimento local pelos próximos dez anos, as preocupações dos moradores e os benefícios que identificam na atividade.



O que são os MITs

Dos 645 municípios do Estado de São Paulo, 210 (aproximadamente um terço) são classificados como Municípios de Interesse Turístico (MITs).Para que seja considerado de Interesse Turístico, a cidade deve ter atrativos na área, serviço médico emergencial, hospedagem, alimentação, informações turísticas e abastecimento de água potável e esgoto. A classificação, referendada pela Assembleia Legislativa, garante a cada cidade o recebimento de cerca de 650 mil reais por ano para investimento no setor, como sinalização de ruas e atividades de promoção do turismo local.



Frase

É importante que o morador saiba de seu papel estratégico para a qualidade do turismo de sua cidade, diz o secretário de Turismo do Estado, Vinicius Lummertz. Para ele, além de ajudar no desenho de propostas para o desenvolvimento regional, a pesquisa contribuirá para a conscientização geral. “O bom atendimento é parte do sucesso de uma viagem”. Segundo técnicos estaduais, o objetivo da criação dos MITs é gerar emprego e renda.



Vale: parceria

A prefeitura de Jacareí assinou com a Caoa Chery e com o Parque Tecnológico de São José dos Campos um termo de parceria para o desenvolvimento do CDT (Centro de Desenvolvimento Tecnológico) Automotivo de Jacareí, voltado para o desenvolvimento de novas tecnologias e formação de empreendedores na cadeia produtiva do setor, segundo o jornal O Vale, de S. José dos Campos (Rede APJ - Associação Paulista de Portais e Jornais).



Vale: parceria - 2

O CDT será o primeiro centro dedicado à inovação voltado ao segmento automotivo do Vale do Paraíba. Segundo o acordo firmado entre as partes, o objetivo é promover um ambiente de inovação, fomentando o desenvolvimento de tecnologias a serem utilizadas pela Caoa Chery e empresas do setor automotivo, gerando desenvolvimento econômico para a cidade. A previsão é a de que as atividades do CDT tenham início em janeiro de 2021, com a realização de cursos, workshops, entre outros, de acordo com as demandas e perspectivas para o setor automotivo. Inicialmente, os trabalhos devem ser desenvolvidos no Centro de Inovação e Empreendedorismo de Jacareí.



Expansão no Grande ABC

A varejista de materiais de construção, reforma e decoração Sodimac, empresa do grupo chileno Falabella, que adquiriu em 2013 a brasileira Dicico, irá ampliar sua atuação no Grande ABC, segundo o Diário do Grande ABC (Rede APJ). Com investimento de R$ 6 milhões, vai instalar a primeira loja em São Bernardo e a quarta na região – já existem unidades em Santo André, Diadema e Mauá.



Expansão no Grande ABC - 2

O novo empreendimento está previsto para ser inaugurado no primeiro trimestre de 2021. Segundo Celso Souza, diretor executivo de projetos, real estate (setor imobiliário) e infraestrutura da Sodimac, há planos para implantação de novas lojas no município no futuro. “A cidade é a maior em população no Grande ABC, e está dentro de nossos planos de ampliação”.



No Interior

? A Leadec,fornecedora de serviços técnicos para a indústria automotiva, inaugurou em Monte Mor um Centro de Serviços Técnicos, com 2 mil m² de área construída, e tem definido, para janeiro, similar na Grande São Paulo.

? A petroquímica Braskem fechou parceria com a Valoren para a construção de uma linha de reciclagem de embalagens plásticas em Indaiatuba. A linha vai ter capacidade para transformar cerca de 250 milhões de embalagens em 14 mil toneladas de resina por ano. O projeto deve entrar em operação no quarto trimestre do próximo ano. O investimento da Braskem é de R$ 67 milhões.



Empregos no Estado

De acordo com estudo da Fundação Seade, entre setembro e outubro o número de empregos formais aumentou 1% no Estado de São Paulo,. As 513 mil admissões ocorridas superaram os 394 mil desligamentos, o que resultou na geração de 119 mil empregos, 30% do total gerado no país. Ao longo do ano, saldos positivos ocorreram nas regiões administrativas de Bauru, São José do Rio Preto, Marília e Araçatuba.