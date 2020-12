Após piora de Nicette Bruno, Ary Fontoura faz homenagem para a amiga: Tenho muita fé que você ficará bem

15/12/2020 | 16:11



Infelizmente na última segunda-feira, dia 14, Beth Goulart, filha de Nicette Bruno, avisou que sua mãe piorou do quadro de coronavírus, continuando internada em um hospital do Rio de Janeiro. No registro, Beth pede orações para a mãe, que está internada desde o dia 1º de dezembro, estando intubada e na UTI, ainda precisando fazer hemodiálise.

Diante disso, Ary Fontoura postou uma foto ao lado da amiga e escreveu:

Minha querida amiga Nicete, tenho muita fé que você ficará bem! Vamos mandar toda energia positiva para ela e para todas as pessoas que estão com essa doença. Toda minha força à família. #fé #deusnocomando #esperança

Procurada, a assessoria da Casa de Saúde São José revelou que nesta terça-feira, dia 15, ainda não houve alteração no estado de saúde de Nicette.

Que ela melhore o quanto antes!