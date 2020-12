TRE-SP rejeita embargos e mantém decisão contra Auricchio

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



15/12/2020 | 15:36



O TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) rejeitou embargos de declaração movidos pela defesa do prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), contra a decisão proferida no dia 7, na qual foi mantido o indeferimento do registro de candidatura do tucano.

Por unanimidade, os juízes da corte entenderam que o resultado da sessão do dia 7 é válido, impedindo, assim, que os 42.842 votos conferidos a Auricchio no dia 15 de novembro fossem computados. A permanecer esse prisma, o presidente da Câmara eleito no dia 1º de janeiro ficará como prefeito interino do município.

A rejeição dos embargos já era aguardada pelos advogados do prefeito de São Caetano, que aposta em uma reversão do caso no TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Em entrevista ao Diário, publicada nesta terça-feira (15), Auricchio admitiu começar 2021 sem estar na condição de prefeito – cargo para qual, no voto, foi eleito no mês passado.

Auricchio teve o registro de candidatura negado pela juíza Ana Lúcia Fusaro, da 166ª Zona Eleitoral, sob alegação de que o tucano foi condenado por captação ilícita de doação eleitoral na campanha de 2016. Nos embargos, entretanto, os advogados do tucano argumentaram que o presidente do TRE-SP, Waldir Nuevo Campos, havia concedido recurso especial com efeito suspensivo de todas as condenações referidas ao processo de doação irregular.

No entendimento dos juízes, porém, tal medida de Nuevo Campos considerou exclusivamente o cenário de pandemia de Covid-19 e a instabilidade política que o afastamento de um prefeito poderia causar no município, mantendo, entretanto, a inelegibilidade.

Auricchio disse, na entrevista ao Diário, que não vai desistir de recorrer contra o indeferimento. “Vão ter de dar muita trombada na gente para pensar em desistência. Tenho visto falar em forma recorrente de novas eleições. Isso é medida de exceção da exceção da Justiça Eleitoral. E querem me tirar o direito defesa? Querem suprimir meu direito de recorrer a uma instância para onde nem cheguei, o TSE? Tem detalhe que a oposição precisa lembrar todo o dia, e não é jurídico, é matemático: eles perderam a eleição na urna.”