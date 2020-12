Príncipe Harry e Meghan Markle vão produzir podcasts: - Com os desafios de 2020, nunca houve um momento mais importante para fazer isso

15/12/2020 | 15:10



O Duque e a Duquesa de Sussex surpreenderam as pessoas mais uma vez! De acordo com a revista Variety, o casal assinou um acordo com o Spotify para a produção e a apresentação de uma série de podcasts exclusivos, que serão criados na produtora recém-formada, Archewell Audio, com previsão de lançamento para 2021. Um episódio especial de festas, apresentado pelo casal, será lançado ainda neste ano em comemoração ao Ano-Novo.

Em uma declaração conjunta, Príncipe Harry e Meghan Markle comentaram sobre a nova parceria:

- O que nós amamos em podcasts é que eles lembram a todos nós para tirar um momento e realmente ouvir, nos conectarmos uns aos outros sem distração. Com os desafios de 2020, nunca houve um momento mais importante para fazer isso, porque quando ouvimos um ao outro, e ouvimos as histórias um do outro, somos lembrados de como estamos interligados.

A diretora de negócios de conteúdo e publicidade do Spotify, Dawn Ostroff, também se manifestou sobre a novidade:

- O Duque e a Duquesa de Sussex podem viver na Califórnia, mas o poder de suas vozes fica em seus status como cidadãos do mundo. Eles estão abraçando a extraordinária capacidade de podcasts no Spotify, enquanto também buscam elevar vozes sub-representadas, é uma prova do apreço deles pelo potencial da narrativa em áudio.

A programação da Archewell Audio estará disponível de graça e com anúncios para os usuários do Spotify, e sem anúncios para aqueles que assinam o serviço Premium da plataforma.