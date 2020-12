Grupo FCA lança plano de assinatura no Brasil; entenda como funciona

Leo Alves

Do Garagem360



15/12/2020 | 14:18



O grupo FCA anunciou na última semana o lançamento de um plano de assinatura no Brasil, similar ao que a VW apresentou há algum tempo. Para isso, foi criada uma nova empresa, a Flua!, que passa a ser o braço de mobilidade do conglomerado.

Inicialmente, este será um projeto-piloto com duração de seis meses e que vai começar em 15 de janeiro em seis cidades brasileiras, sendo cinco no estado de São Paulo – Campinas, Ribeirão Preto, Sorocaba, Valinhos, Vinhedo, além da capital paulista – e Curitiba, no Paraná.

Plano de assinatura da FCA

Ao todo, serão 10 modelos disponibilizados, sendo oito da Fiat (Argo, nova Strada, Toro, Cronos, Grand Siena, Doblò, Fiorino e Ducato), e dois da Jeep (Renegade e Compass).

Para contratar o serviço, basta clicar aqui para acessar o site. O cliente pode escolher entre 12, 24 e 36 meses de contrato, com franquias de 1 mil km, 2 mil km ou 3 mil km por mês. Também é possível configurar os opcionais e as cores dos veículos. Depois, basta concluir o cadastro e assinar o contrato via e-mail. A retirada do veículo é feita na concessionária Fiat ou Jeep escolhida pelo cliente.

O Flua! pode ser contratado nas concessionárias ou em pontos de atendimento específicos, mas que ainda não foram informados pelo grupo automotivo.

Independentemente do tempo contratado, o cliente terá os serviços de assistência 24 horas (veicular e residencial), agendamento de manutenção e gestão de multas. Ao final do contrato, é possível devolver o carro ou comprá-lo com desconto.

Versões disponíveis

A seguir, confira as versões que podem ser contratadas no plano de assinatura.

Fiat: Argo (Drive 1.0 e Trekking 1.3); Nova Strada (Freedom 1.3, Endurance 1.3, Volcano 1.3); Toro (Freedom 1.8 e Ultra 2.0); Cronos (Drive 1.3 e Precision 1.8); Grand Siena (Attractive); Doblò (Essence 1.8); Fiorino (Hard Working 1.4) e Ducato (Maxicargo).

Jeep: Renegade (Longitude) e Compass (Longitude, Limited Diesel e Trailhawk Diesel).