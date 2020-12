Marcos Mion mostra égua que ajuda no tratamento de Romeo e encanta a web

15/12/2020 | 14:11



O filho mais velho de Marcos Mion e Suzana Gullo, Romeo, foi diagnosticado dentro do Transtorno do Espectro Autista e, como o próprio apresentador já declarou em suas redes sociais, se tornou uma das maiores referências no Brasil quando a condição é falada publicamente. Isso aconteceu muito após ele mesmo começar a compartilhar com os fãs como é o dia a dia ao lado do garoto.

No Instagram, são inúmeras as publicações em que Mion fala sobre sua família. Entre as postagens, estão relatos de viagens, momentos inusitados, histórias engraçadas e grandes aprendizados, como ter que aprender a lidar com as limitações de Romeo, o câncer de mama que a esposa enfrentou e muitas outras barreiras que foram quebradas pelos cinco, sempre juntos. Mion é daqueles que compartilha textão na web e frisa o quanto a família é prioridade em sua vida, emocionando seu público, principalmente quando fala de Romeo.

Agora ele mostrou na web a égua da família, que ajuda no tratamento do primogênito.

Essa é a Lolla! Claro que minha égua tinha que vir sabendo fazer careta, né? Ela veio pra criar laços com as crianças e, principalmente, com Romeo. Vai ser preparada pra ele montar e iniciar uma equoterapia. #FamilyFirst, escreveu ele na legenda.

Legal, né?