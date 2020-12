Raissa Barbosa tem discussão acalorada com MC Mirella em A Fazenda 12 e posta indireta: Obrigada por não me defender de novo

15/12/2020 | 14:10



Por meio do Twitter, Raissa Barbosa, que assim como outros participantes, voltou para A Fazenda 12, postou uma indireta que deixou os internautas imaginando o que poderia ter acontecido. Por meio da rede social, ela escreveu a seguinte mensagem:

Obrigada por não me defender de novo, e ficar do lado contrário ao meu. Mas o que esperar de uma pessoa que sempre virou as costas pra mim?

Ao comentarem o post, os fãs especularam se seria uma indireta para Lucas Selfie, com quem Raissa se envolveu dentro e fora do confinamento da Record TV:

Se foi sobre o Lucas você tem razão sobre ele ter virado as costas naquela semana horrível, mas SEMPRE é injusto pra caramba, porque ele defendeu você do jeito que podia sempre tentando salvar você das roças.

São tantas pessoas que não ficaram do lado dela lá dentro da Fazenda que não sei de quem ela fala, mas pensei no Lucas primeiro.

Coincidência ou não, MC Mirella se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter. Na noite da última segunda-feira, dia 14, rolou no programa uma grande discussão entre ela e Raissa e, é claro, os fãs falaram sobre a situação e não economizaram críticas:

A MC 18% já foi com o personagem de boazinha, coitadinha, pronto pra essa lavação de roupa suja, mas não consegue manter o personagem por muito tempo. Gente, é nítido que essa Mirella odeia e sente inveja da Raissa. A verdade é que Mirella NUNCA foi amiga da Raissa.

Muito fácil para MC 18% dizer que o assunto está encerrado, quando ela foi a agressora!!! Não soube gritar quando estava com a Raissa vulnerável? Agora senta e aceita, nojenta! Víbora!

Lembrem-se que o que a MC 18% fez no programa (e não só com a Raissa) foi tortura psicológica e psicofobia, não se rebaixem a esse nível a ponto de defender crimes contra o psicológico. Saibam diferenciar ser fã e acobertar crime. Não botem a sua ética em jogo.