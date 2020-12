Moradores de São Paulo desaparecem em Paranapiacaba

Aline Melo

Diário do Grande ABC



15/12/2020



Dois moradores de São Paulo estão desaparecidos desde o último sábado (12), quando foram fazer trilha em Paranapiacaba, em Santo André. A costureira Gabriela Pereira Marques dos Santos, 27 anos, e o estudante Helama Oliveira, 17, saíram do Jardim Romano, na Zona Leste, com objetivo de acampar durante o final de semana na região de mata próxima à vila ferroviária com retorno previsto para o domingo. O marido de Gabriela, o auxiliar de produção Paulo José dos Santos Marques, 23, informou que a última vez em que falou com a moça foi por mensagem, no sábado, por volta de 14 horas.

Marques explicou que tanto Gabriela quanto o jovem que a acompanha, que é considerado como um sobrinho, já tinham feito trilhas e acampado em Paranapiacaba anteriormente. "Ela não levou o carregador do celular e nem um documento. Não consigo mais falar com eles", explicou. O casal tem um bebê de oito meses. O auxiliar de produção pediu ajuda em grupos nas redes sociais e testemunhas afirmam que os dois jovens foram avistados ontem no Mirante do Cristal.

Já foi feito um boletim de ocorrência de desaparecimento e a polícia teria informado que o posto policial mais próximo de Paranapiacaba seria acionado para realizar buscas. Gabriela tem cerca de 1,63 metro de altura, é parda, tem o cabelo ondulado, preto e raspado em uma das laterais. A jovem tem uma tatuagem de estrela no ombro e usava calça legging preta, tênis e um croped florido. Oliveira é pardo, tem 1,68 metro e usava calça jeans, tênis e camiseta preta. Qualquer informação pode ser repassada pelo telefone do marido de Gabriela, 99124-3806.