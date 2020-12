Tudo que você precisa saber sobre seguro viagem

Luchelle Furtado

Rota de Férias



15/12/2020



O seguro viagem é importante para qualquer férias que você esteja planejando, seja no Brasil, seja em outro país. Porém, dúvidas sobre seguro viagem ainda atormentam grande parte dos viajantes.

Muitas pessoas não sabem para que serve o serviço ou se ele é realmente necessário. Assim, acabam deixando de lado um item que é essencial na hora de viajar.

De acordo com a APRIL Brasil Seguro Viagem, dúvidas sobre a obrigatoriedade do seguro viagem e qual cobertura escolher costumam ser frequentes. Confira as respostas para essas e outras questões.

Dúvidas sobre seguro viagem

O seguro viagem é obrigatório?

Alguns países da União Europeia exigem que os turistas tenham um seguro viagem com cobertura mínima de € 30 mil. O serviço é requerido pelas nações que fazem parte do Tratado de Schengen. Além delas, Venezuela, Cuba e Equador têm regras específicas em relação aos planos.

Mesmo nos lugares em que ele não é obrigatório, porém, contar com um seguro viagem é extremamente importante. Nos Estados Unidos e Canadá, por exemplo, os sistemas de saúde caríssimos. Isso significa que até uma gripe pode resultar em um grande prejuízo para quem viaja sem proteção.

Como escolher o valor da cobertura?

Os valores com as despesas médicas e hospitalares fazem parte das principais coberturas que o viajante deve se atentar na hora de contratar um seguro viagem. Quanto mais cara a moeda e o sistema de saúde do destino, maior deve ser a cobertura.

Em alguns casos, as coberturas podem chegar a até US$ 1 milhão. Para mulheres grávidas ou pessoas com alguma doença preexistente, é conveniente contar com uma cobertura mais robusta.

Como saber se preciso de cobertura adicional?

Muitos seguros oferecem coberturas adicionais e específicas para quem quer complementar o produto. Entre as garantias adicionais oferecidas por algumas empresas está o seguro de laptops e smartphones. É uma boa adição para quem viaja com o notebook para trabalhar, por exemplo.

Quando devo acionar o seguro?

Sempre que houver necessidade de assistência médica por acidente ou doença, inclusive doenças preexistentes. Caso o turista fique doente, o seguro deve garantir que ele seja atendido antes de prosseguir normalmente com a viagem.

O mesmo vale para acidentes e outras emergências, como em casos de despesas com consultas médicas, possíveis cirurgias e despesas farmacêuticas.

Além disso, o seguro pode ser acionado para outros imprevistos recorrentes em viagens, tais como atraso e cancelamento de voo, extravio de bagagem e até mesmo interrupção de viagem.

Como faço para acionar o seguro?

Existem várias formas de acionar a assistência: por telefone, WhatsApp, e-mail ou usando uma Assistente Virtual. Isso vai depender da seguradora que você contratar. É importante ter o contato sempre por perto para acioná-lo o mais rapidamente possível em caso de necessidade.