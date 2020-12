Jatos privativos e isolamento: as tendências das viagens de luxo para 2021

Redação

Do Rota de Férias



15/12/2020 | 13:18



Flexibilidade para marcar (e desmarcar) roteiros e hospedagens, estadas prolongadas, casas de aluguel em vez de hotéis e voos privativo estão entre as principais tendências das viagens de luxo para 2021. Na nova realidade do mercado, protocolos rígidos com a higienização e cuidados com a saúde devem influenciar a escolha de destinos por alguns anos, mesmo no pós-pandeima.

Confira as principais tendências das viagens de luxo para 2021.

Flexibilidade na reserva

A flexibilidade se tornou fator determinante na hora de planejar as viagens. Redes hoteleiras conceituadas, como o Four Seasons Hotels and Resorts, mudaram suas políticas de cancelamento para oferecer novas coberturas. O Four Seasons passou a oferecer, por tempo limitado, um programa que combina 20% de desconto na reserva e a facilidade para remarcar a estada até 30 de junho de 2021.

Aluguel de casas em destinos de isolamento

Divulgação

Viajar com a família ou grupos de amigos sem ocupar quartos de hotéis também se tornou preferência para aqueles que desejam mais privacidade. Por isso, grandes redes de hospedagem estão focando casas, villas e apartamentos dentro dos próprios hotéis e resorts para atender as tendências das viagens de luxo para 2021. Além de espaço, essas propriedades trazem o conforto de estar “em casa” com a exclusividade, muitas vezes, de serviços premium.

Estadas prolongadas

Alternativa para quem busca uma mudança de cenário mesmo mantendo a rotina de trabalho e estudo remotos, as estadas prolongadas também caíram no gosto dos viajantes brasileiros. Para atrair este público, o Four Seasons lançou o programa Extend Your Stay, que oferece uma lista extensa de benefícios para estadas de 30 dias ou mais. Os hóspedes têm à disposição concierge particular, personalização de cardápio, atividades de bem-estar e treino, traslados, estacionamento, conexão gratuita de wi-fi, entre outros.

Jato privativo

Divulgação

Com a pandemia, muita gente não considera sentar-se em um avião ao lado de 200 pessoas, muito menos ficar em um aeroporto movimentado. A solução para quem pode são os jatos privativos. O Four Seasons Los Cabos, no México, fechou uma parceria com a NetJets, a maior companhia de aviação particular do mundo, para que os hóspedes reservem voos de ida e volta para o Aeroporto Internacional de Los Cabos (SJD), a apenas 45 minutos de distância do resort. Essa é mais uma das tendências das viagens de luxo para 2021 que deve ser abraçada por outras redes de luxo em todo o mundo.