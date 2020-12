Ex-One Direction não vai à casamento da irmã mais nova pelo passado criminal do noivo

15/12/2020 | 13:11



E parece que a irmã mais nova de Zayn Malik gerou polêmica na família! Segundo informações do jornal britânico Daily Mail, o ex integrante da One Direction não compareceu ao casamento de Waliyha Azad, de 22 anos de idade, que aconteceu no último sábado, dia 12. Waliyha casou-se com Junaid Khan, de 24 anos de idade, que foi sentenciado a cinco anos de prisão em 2017 por ter roubado um carro.

Yaser Malik, pai de Zayn e Waliyha, também não foi ao casório da jovem, mesmo morando a apenas 60 metros da casa da caçula. A cerimônia foi feita na residência de Waliyha por causa da pandemia do novo coronavírus, mas mesmo assim, policiais foram chamados ao local para acabar com a festa, que teve 40 convidados e estava gerando aglomeração.

É dito que ninguém da família de Zayn está feliz pelo casamento. Mesmo assim, Waliyha compartilhou na última segunda-feira, dia 14, uma foto do irmão ao lado de Gigi Hadid nos Stories do Instagram.