Gwen Stefani revela que descobriu dislexia por causa dos filhos

15/12/2020 | 13:11



Em entrevista para o programa The Zane Lowe Show, da Apple Music, a cantora Gwen Stefani refletiu sobre como a dislexia afetou a sua vida e a criação dos seus três filhos: Kingston, de 14 anos de idade, Zuma, de 12, e o caçula Apollo, de seis anos, frutos do relacionamento com o ex-marido, Gavin Rossdale. A artista disse o seguinte, segundo informações da People:

- Uma coisa que descobri ao ter filhos é que tenho dislexia ? coisas acontecem com as pessoas, e a minha foi isso. Sinto que muitos dos problemas que tive ou mesmo das decisões que tomei para mim derivam disso, porque agora as crianças ? obviamente, é tudo genético ? têm alguns desses problemas.

A cantora relembrou alguns momentos da adolescência e contou as dificuldades que enfrentou quando era estudante, por causa da dislexia:

- Eu era uma boa menina. Não fazia nada de ruim. Só que, para mim, era muito difícil funcionar naquela caixa quadrada que era a escola, onde todos deveriam estar compreendendo [o conteúdo ensinado]. E meu cérebro não funcionava assim; ainda não funciona. Mas ele funciona de maneiras diferentes que provavelmente são um dom que outras pessoas não têm.

Gwen Stefani disse, também, que acredita que seus filhos têm mais recursos para lidar com a dislexia, em comparação com o que ela teve:

- Agora eles têm vários benefícios. Têm professores e escolas incríveis e não precisam ter vergonha disso. Eles entendem que o cérebro deles funciona de uma maneira diferente.