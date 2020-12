Xuxa conta que ficou dois anos e meio sem sexo após a morte de Ayrton Senna: - Até sem dar beijo na boca

15/12/2020 | 13:10



Xuxa Meneghel abriu o coração em entrevista para o colunista Leo Dias e falou sobre seus próximos projetos, incluindo uma produção ficcional sobre sua vida, a amizade com Angélica e Eliana, seu relacionamento com Junno e contou que não terá mais empresário trabalhando com ela em 2021:

- Não quero mais ter isso na minha vida. Vou começar 2021 sem essa figura para me representar. Se alguém quiser falar comigo, vai ter que falar com a minha secretária e ela passa para mim e vai ter que falar diretamente comigo. Tem os advogados que trabalham comigo, vou delegar um advogado se é criminalista o caso, se é civil, se é sobre contrato.

Recentemente, ela lançou seu livro Memórias, mas essa não será a única obra em que os fãs poderão ter mais contato com a carreira e a vida pessoal da loira. Em breve, deve ser lançado um produto audiovisual biográfico chamado Rainha, que contará a história desde a infância da apresentadora, passando pela carreira de modelo e na televisão, e chegando em sua fase mais madura. Xuxa contou que ainda não se sabe se será um longa-metragem ou uma série de até quatro episódios. Ela também disse que a produção pode ser exibida na Netflix, porém, ainda não há nada fechado com o serviço de streaming.

Outro projeto seria na Disney+ com Angélica e Eliana. A ideia inicial seria um remake brasileiro do filme hollywoodiano Abracadabra, porém o estúdio já confirmou um novo longa com as atrizes originais. Mas as três apresentadoras infantis podem aparecer em outra produção feita pelo estúdio do Mickey, que já está sendo pensado por uma equipe da Disney. Já sobre sua volta para a televisão aberta, Xuxa disparou:

- Eu não consigo mais me ver em televisão, eu acho que tudo tem seu tempo. Eu vejo tanta gente jovem surgindo, tanta gente cabeça nova, fresquinha, que pode me ensinar muita coisa. (...) Eu tenho muita experiência, mas talvez não seja o que o público quer ver. E isso não me deixa triste, me deixa consciente de que eu vivi em uma época de ouro nos anos 80 e nos anos 90. (...) As pessoas sabem mais sobre o que elas não querem ver na TV, e eu acho que estou mais nisso do que as pessoas não querem ver, e eu não acho isso errado.

Abuso sexual

Ao falar sobre a pré-produção de Rainha, Xuxa novamente comentou sobre o abuso que sofreu na infância e na adolescência, mas que foi mais fácil escrever em seu livro do que falar sobre isso para as pessoas envolvidas no projeto:

- Sempre falar sobre o abuso é algo esquisito. Eu fui falar há pouco tempo, para o filme. Quando você escreve, você escreve o que vem na sua cabeça. Mas quando você fala, e você tem que descrever o lugar, a situação, para que isso seja colocado ali na ficção, eu tive que parar até para vomitar, que não é uma coisa normal minha. É uma coisa que mexe muito comigo. Depois de tudo isso eu não tenho uma ferida, uma cicatriz, tenho um membro a mais, algo que vou ter que conviver pro resto da minha vida, não é algo que eu possa maquiar.

A eterna Rainha dos Baixinhos também lembrou sobre casos recentes de denúncias de abuso e assédio sexual, e desabafou que fica muito machucada toda vez que o público comenta que ela fala sobre o assunto para aparecer, ou quando as pessoas perguntam porque as vítimas não falaram sobre o abuso antes:

- Cada um leva de uma maneira. E doa a quem doer, se a pessoa não quer ouvir sobre isso, não julgue, não diminua, não menospreze, porque outras pessoas que também sofreram isso, sofrem ouvindo isso.

Vida amorosa

Hoje em dia, Xuxa já mostrou várias vezes o quanto está feliz ao lado de Junno Andrade. E ela não poupou elogios para o amado:

- Eu nunca imaginei alguém que ficaria tão dependente de alguém. Eu não consigo mais me imaginar sem esse cara. (...) Eu quero ele para o resto da minha vida.

Por fim, Leo Dias perguntou se a apresentadora já tinha ficado muito tempo sem sexo. Ela revelou que ficou dois anos e meio sem transar após a morte do ex-namorado, Ayrton Senna, em 1994:

- Depois que o Ayrton morreu eu fiquei até sem dar beijo na boca em ninguém.