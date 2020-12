Aneel reduz em 4,55% tarifa que dá base a royalties de hidrelétricas

15/12/2020 | 11:15



A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou nesta terça-feira, 15, redução de 4,55% na Tarifa Atualizada de Referência (TAR) e fixou o valor em R$ 76,00/MWh para 2021. O valor tem impacto nos recursos que serão pagos pelas geradoras de energia elétrica à União, Estados, Distrito Federal e municípios como compensação financeira pelo alagamento de terras nas áreas destinadas às usinas hidrelétricas.

Já o Preço Médio da Energia Hidráulica para o próximo ano será de R$ 186,88/MWh - aumento de 27,38% em relação ao preço atual.

Segundo a agência, a alta reflete os novos valores dos contratos de cotas de garantia física, reajustes significativos nos contratos de energia ao longo do período entre revisões, além do impacto da cotação do dólar sobre a energia de Itaipu.

Os valores entram em vigor a partir de 1º de janeiro.

Itaipu

A Aneel também aprovou nesta terça-feira o valor da tarifa de repasse da energia produzida pela usina de Itaipu em US$ 28,07 kW por mês. A nova tarifa entrará em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2021.

O valor representa redução de 1,18% em relação à tarifa vigente em 2020, de US$ 28,41 kW/mês.

A tarifa será paga pelas distribuidoras que adquirem cotas para aquisição da energia gerada na hidrelétrica, que é comercializada pela Eletrobras.