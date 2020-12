Kim Kardashian revela que pediu para a irmã Kourtney induzir parto

15/12/2020 | 11:11



O clã das Kardashian-Jenner não para! Em uma publicação do Instagram, Kim Kardashian revelou ter pedido para a irmã mais velha, Kourtney, induzir o parto de seu filho mais novo, Reign Disick, que completou seis anos de idade na última segunda-feira, dia 14. O pedido foi feito para evitar que ele comemorasse o aniversário no mesmo dia do irmão mais velho, Mason Disick, de 11 anos, mas a data acabou sendo a mesma, de fato.

Na legenda das fotos, Kim parabenizou o aniversário dos sobrinhos e revelou o pedido que fez para a irmã:

Feliz aniversário Mason e Reign. Gêmeos de aniversário, mas com cinco anos de diferença. Lembro de quando a Kourtney estava grávida do Reign e começou a se aproximar o aniversário de Mason. Sugeri que ela induzisse para que eles não fizessem aniversário no mesmo dia, mas ela disse sua famosa frase O que tiver que ser, será. Aí a bolsa dela estourou na noite anterior ao aniversário de Mason e o pequeno Reign nasceu no dia do Mason! Parabéns aos garotos mais legais do mundo!!!!

A socialite foi alvo de críticas após a declaração. Alguns seguidores questionaram o incentivo à indução do parto:

Por que você sugeriu isso? Uma grande besteira.

Uma sugestão completamente estúpida.

Kourtney Kardashian é mãe de Mason, Reign e Penelope, todos frutos do relacionamento com o ex-companheiro, o empresário Scott Disick. Já Kim é casada com o rapper Kanye West, com quem tem quatro filhos: North, Saint, Chicago e Psalm.