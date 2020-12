Kylie Jenner é a celebridade mais bem paga em 2020, Neymar fica em sétimo lugar.

15/12/2020 | 11:10



A fortuna de Kylie Jenner deu o que falar em 2020 e, no final do ano, isso não poderia ser diferente. Depois de ter o título de bilionária retirado pela revista Forbes, a publicação revelou sua lista anual de famosos mais bem pagos do mundo - e estampou a caçula do clã Kardashian-Jenner no topo da colocação!

De acordo com a revista, o valor ganho por Kylie em 2020 foi de 590 milhões de dólares, algo em torno de três bilhões de reais! Outro dado que espanta é o fato de a socialite ter conquistado o título de celebridade mais bem paga de 2020 com bastante folga, já que o segundo colocado da lista - coincidentemente seu cunhado, Kanye West - faturou apenas 170 milhões de dólares - pouco mais de 865 milhões de reais.

A família Kardashian, aliás, ficou relativamente pouco representada no ranking. Fora Kylie e Kanye, outros membros que apareceram foram Kim Kardashian em 48°, com pouco mais de 252 milhões de reais, e Travis Scott, ex-namorado de Kylie Jenner e pai de Stormi Webster, que faturou cerca de 201 milhões de reais e ficou em 82° lugar.

Outras celebridades que chamam a atenção são o brasileiro Neymar, que faturou cerca de 486 milhões de reais e ficou em sétimo lugar, Ariana Grande em 17° lugar, com 386 milhões de reais, Jonas Brothers em 20°, com 350 milhões de reais, e Ed Sheeran e Taylor Swift, que ficaram respectivamente nas 23° e 25°colocações, com 327 milhões de reais e 325 milhões de reais cada.