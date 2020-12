Ponte Preta perde seu principal jogador para partida decisiva contra o Confiança

15/12/2020 | 11:01



Em queda livre no Campeonato Brasileiro da Série B, a Ponte Preta vai precisar superar a ausência do seu principal jogador neste sábado se quiser reencontrar o caminho das vitórias contra o Confiança, na Arena Batistão, em Aracaju, pela 30.ª rodada.

Autor de três gols e seis assistências na Série B, o atacante Bruno Rodrigues recebeu o terceiro cartão amarelo após a partida de segunda-feira contra o Operário-PR, em Ponta Grossa (PR), quando foi reclamar de um pênalti não marcado pelo árbitro gaúcho Roger Goulart no final do primeiro tempo.

"Tivemos um pênalti não marcado, isso tem que ser ressaltado. Ninguém fala sobre isso, mas já é o terceiro jogo que saímos prejudicados. Talvez se tivesse marcado aquele pênalti, a história seria outra", disse o técnico interino Fabinho Moreno.

Além de Bruno Rodrigues, Fabinho Moreno também não vai poder contar com o zagueiro Ruan Renato, que foi expulso no começo do segundo tempo depois de receber o segundo cartão amarelo.

As três derrotas seguidas deixaram a Ponte Preta ainda mais distante do acesso à elite do Brasileirão. Na nona colocação com 40 pontos, o time pode ver a diferença para o G4 ficar em sete no encerramento da 29.ª rodada.