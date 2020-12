9 dicas para motociclistas que viajam em dezembro

Da Redação

Do Garagem360



15/12/2020 | 10:48



Pensando no recesso de fim de ano, o Garagem360 e a Harley-Davidson reuniram algumas dicas importantes para os motociclistas que irão pegar estrada e aproveitar os dias de folga, redobrando os cuidados e a responsabilidade nos tempos atuais com a pandemia.

Para aqueles que estão programando uma road trips com pernoite, confira uma lista com itens essenciais que são obrigatórios em sua bagagem.

Vale lembrar que é fundamental preparar o roteiro da viagem com atenção redobrada, além de utilizar roupas adequadas para pilotagem, itens importantes que garantem o sucesso de uma aventura. Além disso, observe a manutenção adequada da motocicleta e leve um kit básico para qualquer emergência técnica. Nos dias de hoje, máscaras (descartáveis e de pano) e álcool em gel são itens imprescindíveis.

UM KIT DE REPARO DE PNEUS

Você pode ter a melhor motocicleta do mundo, a melhor rota e um tanque cheio, mas se for premiado com um pneu furado não conseguirá prosseguir.

CAMISETA, ROUPA DE BAIXO E MEIAS

Um conjunto para cada dia de viagem, enrolado dentro da camiseta e guardado em um saco selável.

UM KIT CONTRA ALERGIA

Pode ser muito útil não só para você, mas também para seus companheiros de viagem. Nunca se sabe quando alguém pode ser picado por formigas ou abelhas e ter uma reação alérgica, ou até mesmo comer alguma coisa que você é alérgico e não sabe.

UMA TOALHA DE BANHO GRANDE

Sempre que aparece um belo lago, um rio ou uma cachoeira no caminho, viajantes tendem a dar um mergulho, ainda mais no verão. Mas a toalha também pode ser muito últil para proteger do sol, em um cochilo durante o dia, ou até mesmo para ajudar a manter o motociclista aquecido ao longo da noite.

UMA CHAVE DE FENDA 8 EM 1 DA HARLEY-DAVIDSON

Sem dúvida alguma, vale seu peso em ouro. É sempre importante levar uma no kit de ferramentas da motocicleta.

UM EXTENSOR DE VÁLVULA DE PNEU

Muitas vezes pode ficar difícil conseguir uma mangueira de ar no posto de gasolina que se conecte adequadamente à válvula do seu pneu traseiro. O extensor realmente pode lhe ajudar.

UMA CHAVE EXTRA DA MOTOCICLETA

Imagine só o transtorno que acarretaria perder suas chaves no meio de uma ilha, no meio de uma trilha, no acampamento ou até mesmo deixá-las cair no mar ao embarcar em uma balsa durante uma travessia, não é mesmo? É melhor se prevenir.

UMA REDE ELÁSTICA

Muitos motociclistas e seus parceiros de viagem gostam de colecionar coisas exclusivas nas road trips… uma boa alternativa para não ocupar o precioso espaço da bagagem é possuir uma rede elástica. Você pode enrolar os itens comprados ou encontrados na viagem em camisetas e colocar dentro da rede elástica, que fica tranquilamente pendurada no sissy bar ou alforjes, por exemplo.

UMA MINI CAIXA DE FERRAMENTAS E LANTERNA

Esse é o talismã pessoal de muitos motociclistas para qualquer viagem e pode lhe salvar muitas vezes. É útil para quase tudo: desde o principal (realizar um conserto simples na moto) até mesmo abrir latas e garrafas à noite.