Marina Ruy Barbosa vai a evento com o marido, Xandinho Negrão, e afasta rumores de crise no casamento

15/12/2020 | 10:10



Marina Ruy Barbosa e Xandinho Negrão estão sob rumores de crise no casamento. Os boatos começaram em outubro e, pouco tempo depois, foi apontado que a atriz estaria tendo que seguir algumas regras impostas pela família dele.

Porém, o casal afastou os rumores ao aparecer junto em um evento no último sábado, dia 12. De acordo com o jornal Extra, Marina foi encontrar o amado em Fortaleza, no Ceará, onde ele mora durante a semana para liderar uma empresa de energia. Por lá, ela marcou presença na live de confraternização dos funcionários dessa empresa.

O evento, que contou com show de Xand Avião, aconteceu na sede da empresa e foi transmitida de forma online, já que os funcionários estão em casa nesse período de pandemia.

Como Xandinho Negrão passa grande parte de sua semana no Ceará, enquanto Marina fica no Rio de Janeiro, a distância entre eles causou desentendimentos no casamento.