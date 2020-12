Kate Middleton será tia novamente? Irmã da Duquesa de Cambridge está esperando seu segundo filho,

15/12/2020 | 09:11



Parece que a família de Kate Middleton tem um motivo especial para celebrar neste final de ano! De acordo com o veículo norte-americano Page Six, a irmã mais nova da Duquesa de Cambridge, Pippa Middleton, está esperando seu segundo filho ao lado do marido, James Matthews.

De acordo com fontes próximas ao casal, Pippa e James - que já são pais do pequeno Arthur, de dois anos de idade - estariam excitados com a chegada do mais novo primo do Príncipe George, da Princesa Charlotte e do Príncipe Louis:

Pippa e James estão emocionados, é uma notícia fantástica em meio a um ano difícil. A família inteira está encantada.

Outra novidade é que o casal, que se casou em 2017 e teve George e Charlotte como pajem e daminha, estaria planejando comprar uma propriedade rural de mais de 291 mil metros quadrados no condado de Berkshire, próximo à casa da família Middleton. O veículo ainda afirma que a decisão seria motivada pelo fato de a família ser muito próxima.

Será que, desta vez, Charlotte ganhará uma priminha?