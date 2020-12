Paulinho, do Roupa Nova, morre em decorrência do novo coronavírus

15/12/2020 | 09:10



As luzes do palco se apagaram. Infelizmente o nosso querido Paulinho não resistiu., escreveu a banda Roupa Nova ao anunciar a morte do cantor Paulo César Santos, o Paulinho.

Aos 68 anos de idade, Paulinho morreu no dia 14 de dezembro em decorrência das complicações da Covid-19. Ele estava internado Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Copa D'or, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Ele havia sido diagnosticado com coronavírus enquanto se recuperava de um transplante de medula óssea que havia feito em setembro para tratar um linfoma. Em novembro, ele havia sido internado por conta do coronavírus.

A banda lamentou a perda do amigo e ainda agradeceu o carinho dos fãs e amigos Acabamos de receber a notícia que ele veio a falecer de falência de múltiplos órgãos após ser acometido pela infecção do vírus COVID 19. Paciente decorrente de outras comorbidades, entre elas um transplante de medula óssea devido a um linfoma, ele teve uma parada cardiorrespiratória hoje, que levou à parada dos órgãos. Nossos agradecimentos à todos que oraram e pediram por ele. Deus o receba de braços abertos! #Luto, diz o comunicado.