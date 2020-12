Sandy, Xuxa Meneghel e mais famosos lamentam a morte de Paulinho, do Roupa Nova, vítima do coronavírus

15/12/2020 | 09:10



O cantor Paulo César Santos, o Paulinho, vocalista do grupo Roupa Nova, morreu aos 68 anos de idade na última segunda-feira, dia 14, em decorrência do novo coronavírus. Ele estava internado desde o início de novembro na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Copa D'or, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Ele já havia sido internado em setembro para se recuperar de um transplante de medula óssea que havia feito para tratar um linfoma.

As luzes do palco se apagaram. Infelizmente o nosso querido Paulinho não resistiu. Acabamos de receber a notícia que ele veio a falecer de falência de múltiplos órgãos após ser acometido pela infecção do vírus COVID 19. Paciente decorrente de outras comorbidades, entre elas um transplante de medula óssea devido a um linfoma, ele teve uma parada cardiorrespiratória hoje, que levou à parada dos órgãos. Nossos agradecimentos à todos que oraram e pediram por ele. Deus o receba de braços abertos! #Luto, diz o comunicado.

Mas não foi só o grupo que usou as redes sociais para prestar uma homenagem ao vocalista, muito querido entre os famosos. Sandy, Xuxa Meneghel, Zezé Di Camargo, Angélica, Rodrigo Faro e outros grandes nomes do entretenimento também relembraram momentos ao lado do cantor. Sandy, por exemplo, falou sobre sua relação com Paulinho e com o Roupa Nova e apareceu cantando.

Minha relação com o Roupa Nova vem de cedo. Essa música fez parte da minha infância. Lembro de, muito pequena, me impressionar com os agudos potentes do Paulinho. Fui a muitos shows como fã, influenciada e acompanhada pelos meus pais. Na adolescência, meu irmão e eu gravamos dois dos nossos maiores sucessos, compostos por integrantes da banda, A Lenda e Aprender a Amar. Em 2010 participei do DVD de comemoração dos seus 30 anos de carreira, cantando Chuva de Prata com o Serginho. Fiquei honrada de estar nesse momento especial que guardo no coração. Entre essas e outras histórias, o carinho sempre foi imenso e mútuo. Por isso, não poderia deixar de registrar aqui a minha humilde homenagem à família, aos amigos, incluindo todos do Roupa, e aos fãs pela enorme e triste perda. Meu amor pra vocês, escreveu a cantora na legenda.