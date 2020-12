Testamos: Powerbeats Pro traz botões em ambos os lados e qualidade de som impecável por R$ 2.149

Bianca Bellucci

15/12/2020 | 08:18



O 33Giga já avaliou dois tipos de earphone esportivo da Beats by Dr. Dre: novo Powerbeats (4ª Geração) e Powerbeats3 Wireless. Agora, a redação chega ao terceiro teste da categoria com o Powerbeats Pro . De forma geral, o produto segue a qualidade sonora tão característica da marca, mas acrescenta funções bem úteis, como a possibilidade de controlar volume e faixas em ambos os plugues. Outra tendência da empresa que segue é a de custo acima do mercado. Para este modelo, o preço sugerido é de salgados R$ 2.149.

Para começar a usar o Powerbeats Pro basta pareá-lo com o dispositivo desejado. Aqui, o procedimento é simples. Deixe o earphone dentro da caixinha que serve para transporte e carregamento e habilite o Bluetooth do aparelho receptor. Em poucos segundos, eles vão sincronizar. Assim que o usuário fizer esse procedimento pela primeira vez, não será necessário refazê-lo, pois o produto da Beats passa a identificar os eletrônicos já pareados e conecta automaticamente.

Quando o assunto é qualidade sonora, o áudio entregue é nítido independentemente da altura e os graves reforçados dão sensação de imersão. Isso ocorre em diferentes estilos musicais, indo do indie de Naive, do The Kooks, às batidas eletrônicas de Lonely Machines, do 3OH!3. É importante destacar também que o Powerbeats Pro vem com isolamento acústico. Nos testes do 33Giga, o aparelho manteve os barulhos externos abafados até mesmo ao lado do som potente do Novo Echo (4ª Geração), o dispositivo inteligente com assistente virtual da Amazon.

A boa qualidade de som, no entanto, não é uma novidade. O diferencial do Powerbeats Pro é a possibilidade de controlar o volume e a reprodução das músicas pelos dois plugues – anteriormente, os modelos da Beats by Dr. Dre traziam os comandos apenas de um lado. Outra boa notícia é que (finalmente) os botões funcionam com dispositivos que não sejam da Apple. Durante os testes, eles trabalharam com um computador Windows e um celular Android.

Aqui, a assistente virtual da Apple, Siri, ainda pode ser acionada via comandos de voz. E ela responde muito bem mesmo com o usuário longe do dispositivo – desde que essa distância não ultrapasse cerca de 10 metros, quando a comunicação entre o earphone e o aparelho conectado começa a falhar.

Em relação ao design, o Powerbeats Pro é minimalista. Ele usa uma única cor predominante em todo o aparelho e outra apenas para destacar o logotipo da Beats. O modelo enviado para os testes do 33Giga era rosa bebê (chamado pela marca de Rosa da Manhã) e trazia o logo em vermelho. Mas é possível encontrá-lo em mais seis tonalidades. São elas: Amarelo Primavera, Azul-Glacial, Vermelho Vulcânico, Marfim, Preto e Azul-Marinho.

Olhando para o lado esportivo, o modelo vem com ganchos que se ajustam ao arco da orelha e quatro tamanhos de ponta de silicone. O conjunto dá maior estabilidade ao earphone durante os exercícios físicos – até mesmo nas posições mais complicadas de ioga. O problema é que o Powerbeats Pro incomoda após cerca de duas horas de uso. E também não conversa muito bem com quem tem óculos.

O maior ponto negativo, entretanto, é o preço do Powerbeats Pro. O modelo sai por R$ 2.149 e dá cerca de nove horas de autonomia – a função Fast Fuel entrega uma hora de reprodução em apenas cinco minutos de tomada. Em comparação com um modelo da própria marca, como o novo Powerbeats (4ª Geração), a qualidade de som é idêntica e ele ainda entrega 15 horas de som, saindo por R$ 1.299. A diferença é que o eletrônico vem com um fio conectando os plugues e os botões encontram-se apenas de um lado.

Ao colocar o Powerbeats Pro ao lado de outras marcas, a diferença de preço é ainda mais gritante. Por exemplo, o Endurance PEAK, da JBL, sai por R$ 799. Ele também oferece os comandos diretamente no plugue, mas a autonomia é bem menor: apenas quatro horas contínuas.

Raio-X

Nome: Powerbeats Pro, da Beats by Dr. Dre

Conexão: Bluetooth

Peso: 20,3 gramas

Duração da bateria: até 9 horas

Preço: R$ 2.149

O que empolga: qualidade sonora, botões em ambos os plugues, comandos funcionam com diferentes sistemas operacionais, conexão e uso fáceis

O que desanima: preço salgado, incomoda após duas horas de reprodução, pouca diferenciação em relação aos outros earphones esportivos da marca

