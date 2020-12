Ásia: bolsas fecham em baixa, com covid, dados da China e impasse fiscal nos EUA

15/12/2020 | 07:10



Os mercados asiáticos da Ásia fecharam na grande maioria em queda nesta terça-feira, embora em alguns casos próximos da estabilidade. Investidores avaliaram dados da China, além de continuarem bastante atentos à disseminação da covid-19 e ao risco de mais restrições à circulação para conter o vírus, embora as vacinações deem alguma esperança sobre o quadro à frente. Além disso, a falta de acordo nos Estados Unidos sobre mais estímulos fiscais foi monitorada.

Na Bolsa de Tóquio, o índice Nikkei fechou em baixa de 0,17%, em 26.687,84 pontos, com ações dos setores financeiro e de aviação pressionadas. A covid-19 no Japão foi assunto importante, em meio à notícia de que o governo japonês pode adotar um terceiro orçamento extra para o ano fiscal de 2020 a fim de enfrentar a desaceleração econômica.

Na China, a Bolsa de Xangai terminou em queda de 0,06%, em 3.367,23 pontos, e a de Shenzhen, de menor abrangência, subiu 0,39%, a 2.256,43 pontos. A produção industrial e as vendas no varejo aceleraram recuperação em novembro, segundo dados oficiais. A produção industrial cresceu 7% na comparação anual, acima da previsão de 6,8% dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal, enquanto as vendas no varejo avançaram 5% na mesma comparação, mas nesse caso com previsão de alta mais forte, de 5,5%.

Na Bolsa de Seul, o índice Kospi fechou em baixa de 0,19%, a 2.756,82 pontos. Ações de siderúrgicas e transportadoras marítimas pressionaram o índice, ao lado de avanços no número de casos na covid-19 na Coreia do Sul. Investidores também aproveitaram para realizar lucros, após altas recentes.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng registrou queda de 0,69%, para 26.207,29 pontos, com papéis de tecnologia e energia entre as baixas. A pandemia na Europa e nos EUA e medidas para restringir a atividade e conter o problema pesaram sobre o sentimento, segundo a KGI Research, que cita também riscos regulatórios sobre empresas de tecnologia da China. Em Hong Kong, a administração local disse que buscará aprovar no Legislativo mais uma rodada de fundos de alívio, direcionados a empresas mais atingidas pelas restrições da pandemia. Em Taiwan, o índice Taiex teve baixa de 1,00%, a 14.068,52 pontos.

Na Oceania, o índice S&P/ASX 200 fechou em queda de 0,43%, a 6.631,30 pontos, na Bolsa de Sydney. Ações do setor financeiro e de mineradoras estiveram entre as baixas. (Com informações da Dow Jones Newswires).