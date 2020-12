STF conclui votação e tira mandato de vereador de Mario de Abreu

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



15/12/2020 | 08:19



A primeira turma do STF (Supremo Tribunal Federal) concluiu a votação que vai retirar Mario de Abreu (PDT) da função de vereador de São Bernardo. Por 4 votos a 1, a turma da Suprema Corte entendeu que o mandado de segurança conquistado em outubro pelo pedetista é tecnicamente irregular e, assim, derrubou a decisão proferida pelo ministro Marco Aurélio Mello a favor do político.

Na noite desta segunda-feira (14), o ministro Luís Roberto Barroso divulgou seu voto – a favor da derrubada da liminar. Faltava apenas o parecer dele para encerrar a análise. Rosa Weber, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes já haviam se manifestado contra Mario de Abreu. Somente Marco Aurélio sustentava a legalidade do retorno.

Com o desfecho da avaliação no STF, a Câmara de São Bernardo, assim que notificada, terá de dar posse para o suplente imediato, no caso, Ary de Oliveira (PSDB). Mario de Abreu se elegeu em 2016 pelo PSDB, com 3.014 votos.

No sábado, o Diário mostrou que o Supremo já tinha revertido entendimento sobre o regresso do pedetista à cadeira de vereador. Ele foi alvo da Operação Barbatanas, conduzida pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), do Ministério Público, acusado de vender cargos e licenças ambientais quando foi secretário de Gestão Ambiental no governo do prefeito Orlando Morando (PSDB) – ele nega as acusações. No curso do processo, foi afastado do mandato de parlamentar.

Mario até tentou, mas não concorreu à reeleição neste ano. Assim, encerra seu mandato. Ele segue respondendo a acusações junto ao TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), sem nenhuma decisão proferida em primeira instância.