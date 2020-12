Agora é com MP e TCE

Do Diário do Grande ABC



Ex-presidente da Aciscs (Associação Comercial e Industrial de São Caetano), o advogado Walter Estevam Junior foi apontado por CPI como responsável por série de irregularidades na execução do convênio para a promoção do Natal Iluminado de 2016, que custou R$ 1 milhão das verbas públicas. Aprovado ontem, o relatório final será agora encaminhado ao MPE (Ministério Público Estadual) e TCE (Tribunal de Contas do Estado). O MPE poderá denunciar o caso à Justiça, exigindo a punição dos culpados, caso enxergue que há elementos para isso, ou então realizar novas investigações para esclarecer fatos pendentes.

A leitura do documento final elaborado pela CPI parece não deixar margem a dúvida sobre as irregularidades no uso de dinheiro público. Houve quarteirização da empresa responsável por realizar os serviços sem a necessária licitação, faltou a abertura de conta-corrente específica para o depósito da verba liberada pela Prefeitura de São Caetano e parte dos repasses financeiros foi utilizada para pagar itens fora do acordo original – inclusive refeição regada a bebida alcoólica.

Indícios de que havia algo errado no convênio assinado pelo então prefeito Paulo Pinheiro (DEM) e a Aciscs foram obtidos pelo Diário em abril do ano passado, em reportagem investigativa de Fábio Martins. As informações se baseavam nas conclusões de sindicância aberta pelo atual prefeito, José Auricchio Júnior (PSDB), que identificou inconsistências na prestação de contas da campanha. Vereadores, então, decidiram entrar na história.

A Câmara de São Caetano demorou inexplicáveis 16 meses para concluir as investigações, extrapolando em 13 a promessa inicial, de 90 dias de trabalho, feita a este jornal pelo presidente da CPI, o vereador governista Tite Campanella (Cidadania). A sociedade espera que MPE e TCE sejam mais ágeis e que, dentro de prazo razoável, finalmente os responsáveis pelas irregularidades ora comprovadas pela comissão arquem com as consequências de seus atos. Afinal, faz exatos quatro anos que os contribuintes são-caetanenses pagaram a conta.