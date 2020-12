O contador e a arbitragem

Do Diário do Grande ABC



14/12/2020 | 23:51



O procedimento arbitral cada vez mais tem necessitado de árbitros que tenham conhecimento técnico da matéria, fato este agravado pelo congestionamento do Poder Judiciário. A economia atual exige cada vez mais modernização na dinâmica das relações comerciais, requerendo não apenas atualização da legislação em vigor, mas método de resolução de litígios rápido, de alta qualidade e eficaz, uma vez que os conflitos globais não podem esperar por disputas judiciais por anos. A arbitragem, após a promulgação da Lei 9.307/96, trouxe o método de resolução de conflitos que, aliado à capacidade de responder com celeridade à urgência das disputas e a obrigatoriedade de confidencialidade das relações comerciais, surge como importante ferramenta para agilizar, entre outros, a resolução de disputas em sociedades por quotas de responsabilidade limitada.

O contador pode perfeitamente atuar, desde que seja de confiança das partes divergentes, pois detém o conhecimento técnico necessário. O Código Civil brasileiro apresenta mudanças significativas na legislação, especialmente no que se refere à sociedade (por quota) de responsabilidade limitada, renomeada para sociedade limitada. Uma das mudanças no novo Código Civil é a substancial flexibilidade no tocante à exclusão de integrantes da sociedade limitada, como a exclusão do quotista inadimplente; exclusão extrajudicial, por meio de alteração contratual; exclusão judicial, a pedido dos demais quotistas; e exclusão de pleno direito, caso o quotista tenha sido declarado falido ou tido sua quota denunciada por execução judicial.

A existência de uma cláusula compromissória nos contratos sociais das sociedades limitadas para que as partes submetam à arbitragem qualquer disputa que envolva apuração de haveres de sócios, prestações de contas e questões comerciais, permite que se obtenha celeridade nas disputas, somada à necessidade de preservar a confidencialidade. Neste contexto, o contador tem função essencial como árbitro e solucionador de questões extrajudiciais. Por esta razão devemos propagar a necessidade de incluir nos contratos sociais cláusula compromissória específica em que as partes abram mão do procedimento judicial para um arbitral, que pode ser também solucionado pela mediação ou conciliação.

A exclusão de sócio pode ser resolvida sem a necessidade de recorrer ao Poder Judiciário, garantindo a resolução de conflitos de forma moderna, eficiente e rápida, além de assegurar a confidencialidade e a manutenção das atividades da empresa.

Jarbas Barsanti é perito judicial na área econômico-contábil, sócio fundador da Corte Arbitral do Rio de Janeiro, integrante da comissão de perícias do CRC-RJ e presidente da APJERJ.



PALAVRA DO LEITOR

Boas-Festas

O Diário recebe e retribui votos de Boas-Festas a Helenice e José Eduardo Zago; Aciam (Associação Comercial e Industrial de Mauá); WZ Hotel Jardins; Juarez Alvarenga; Amban Emergências Médicas; Luiz Antônio; NR-7 Comunicação; Bianca Rossoni; Bruno Galo, Sthephanie Thomazini; Debora Andrade; Andressa Guimarães; Stab – Regional Sul.

Notícia

Estou decepcionada com a notícia neste Diário referente à possível mudança das secretárias de Cultura, Aze Diniz e Simone Zárate, que pode ser feita pelo prefeito Paulo Serra (Política, dia 12). Como artista de Santo André, palhaça Reco-Reco, desde 1993, digo que o diálogo entre a cultura da cidade e os artistas melhorou muito. Acreditava na palavra do prefeito, que time que funciona não se mexe. As secretárias estão de parabéns e devem continuar.

Denise de Souza Bruno

Santo André

Agradecimento – 1

Quantas vezes bradamos aos quatro ventos quando somos mal atendidos e, para elogiar, o fazemos entre quatro paredes. Por isso, hoje, por meio desta coluna deste Diário, agradeço aos profissionais da UBS Amélia Richard Locatelli, em São Caetano, que sempre são muito atenciosos e educados ao nos atender. Por esses dias precisamos de atendimento, orientação, apoio, para a minha mãe, Maria do Socorro (cadeirante idosa), e, por intermédio da agente de saúde Débora, estiveram em casa, enfermeiras e médica para nos dar suporte. Então, novamente a todos os envolvidos, obrigada!

Cida Lima

São Caetano

Agradecimento – 2

Durante minhas caminhadas diárias no Parque Central, na Vila Assunção, em Santo André, tenho o prazer de observar o trabalho das pessoas responsáveis pela limpeza e conservação da pista de pedestre, motivo pelo qual faço questão de falar as palavras mágicas ‘bom dia’ e ‘obrigado’ a todos os funcionários, porque sem eles todos teríamos de caminhar de forma muito desconfortável o trajeto todo. Considero o Parque Central clínica onde eu e um número grande de pessoas podemos fazer nosso tratamento, em ambiente sempre limpo e conservado, ouvindo o canto dos pássaros, portanto, aproveitando os bons momentos que a vida oferece. Todos que frequentam como lazer ou por questão de saúde poderiam usar as palavras mágicas ‘bom dia’ ou ‘boa tarde’. Se acrescentar ‘muito obrigado’ será ótimo. A todos os funcionários do Parque Central, faço questão de manifestar meu respeito e minha admiração por manterem o ambiente sempre limpo e conservado da nossa ‘clínica de tratamento’, possibilitando-nos qualidade de vida melhor por mais tempo. Ficar de bem com a vida é muito simples. Meu fraternal abraço a todos.

Luiz Cláudio da Silva

Santo André

Centavos importam

Já que o governador de São Paulo faz questão de dizer que vidas importam, como pôde ter coragem de tirar o dinheiro dos pobres aposentados? E não só ele, mas a maioria dos deputados insensíveis da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo)! Essas ganância e prepotência um dia terão fim. Qualquer centavo tirado dos aposentados importa. Lembrem-se disso.

Izabel Avallone

Capital

Prata da casa

Aprecio sobremaneira quando o jornalista prata da casa Evaldo Novelini brinda os leitores ‘diarionetes’ com reportagens de sua lavra, como a publicada neste Diário (Política, dia 13), deixando-os bem informados! ‘As ideias se estilhaçam frente à realidade.’ Hannhah Arendt (1906-1975).

João Paulo de Oliveira

Diadema

Compaixão

Leio e escuto na mídia que o governador João Doria pede aos donos de bares e congêneres compaixão em relação à pandemia. É de uma desfaçatez, pois ele não teve a tal compaixão ao mandar para a Assembleia Legislativa o decreto número 65.021/2020, de 5 de junho de 2020, em que basta a consideração pelo próprio governador Doria de deficit para que passem a descontar dos proventos de aposentados que recebem do valor mínimo até o teto do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Isso só foi possível ser cobrado porque o governador declarou deficit e então a Lei Complementar 1.354/2020, de 5 de junho, votada pela maioria dos deputados estaduais (e a pandemia?) teve que se ‘enquadrar’.

Tânia Tavares

Capital