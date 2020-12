Assaí inaugura hoje 10ª loja da região em São Bernardo

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



15/12/2020 | 00:09



A décima unidade do atacarejo Assaí no Grande ABC abre as portas hoje em São Bernardo, no bairro Taboão. A loja, que beira a Via Anchieta, contou com investimentos de R$ 61 milhões e gerou 500 postos de trabalho diretos e indiretos.

Embora as 279 vagas disponibilizadas na loja já tenham sido preenchidas, quem tiver interesse de trabalhar na unidade pode levar currículo pessoalmente ou inscrevê-lo no site https://expansaoassaisaobernardo.gupy.io/.

Segundo o diretor da regional São Paulo do Assaí, José Novaes, a rotatividade dessa bandeira do GPA (Grupo Pão de Açúcar) é baixa, gira em torno de 18%, porém, sempre há funcionários que não se adaptam ao atendimento ao público, o que ocorre principalmente quando loja é inaugurada. Portanto, há chances de haver recontratações para a unidade, a mais moderna da região.

Novaes aponta que o Grande ABC é muito importante para a companhia, por isso a região segue na mira da expansão do grupo ao longo do ano que vem. “Estamos prospectando terrenos em Diadema, Santo André, São Caetano... em todas as cidades. Buscamos oportunidade para abrir mais uma loja, talvez em 2021.” Hoje, o Assaí está presente em seis das sete cidades, sendo quatro lojas em Santo André, duas em São Bernardo, uma em São Caetano, uma em Diadema, uma em Mauá e uma em Ribeirão Pires. A primeira unidade da bandeira foi aberta em São Bernardo, 15 anos atrás.

“O Grande ABC é mola propulsora do Assaí. A região, detentora do quatro maior PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil, é muito importante para o grupo”, assinala, sem revelar quanto a participação na região representa para a companhia. “Uma coisa é certa, não há no País outra região com concentração de lojas da bandeira como o Grande ABC.” Das 181 unidades da marca no Brasil, a região reúne 8,3% e, dos 50 mil funcionários, 6% estão nas sete cidades, onde a rede emprega em torno de 3.000 pessoas.

“Dentre nossos clientes, temos muitas indústrias, pequenos comércios e serviços da região, mas o cliente pessoa física também se deu bem com o modelo. E somos gratos por isso”, diz Novaes. O modelo em questão oferece preços de atacado para o varejo.