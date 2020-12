Chiquinho vira alternativa de Marcelo na briga pela presidência da Câmara

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



15/12/2020 | 00:01



Prestes a ir para o quinto mandato em Mauá, o vereador Chiquinho do Zaíra (Avante) virou alternativa do prefeito eleito, Marcelo Oliveira (PT), para desbancar grupo independente que tenta impor derrota ao futuro governo na disputa pela presidência da Câmara.

Com apenas dois vereadores eleitos, o PT mauaense já havia admitido internamente a inviabilidade de ter nome do próprio petismo encabeçando possível chapa. A precoce formação de grupo para eleger o debutante Zé Carlos Nova Era (PL) forçou o futuro governo a aderir a um nome de longa data no legislativo mauaense e que agregaria apoios até de aliados do hoje prefeito Atila Jacomussi (PSB).

Prova disso é que até o pai do atual prefeito, o vereador reeleito Admir Jacomussi (Patriota), indica voto em Chiquinho. Ao Diário, o parlamentar lamentou o fato de o grupo, que emergiu politicamente na órbita do governo Atila – Zé Carlos foi secretário de Trânsito na gestão Atila –, ter desprezado seu apoio. “Com o Chiquinho eu tenho mais amizade, não que eu não tenha com o Nova Era, só que eles não me chamaram para conversar. Fiquei sabendo que eles não querem apoio dos (vereadores) mais experientes. Eu lamento, porque um time de futebol necessita de jogadores mais experientes”, alfinetou o parlamentar, ao emendar que ainda vai “decidir o que fazer”. “Pode ser que eu seja candidato também”, ameaçou.