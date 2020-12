Estado contabiliza 44 mil mortes causadas pela Covid

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



15/12/2020 | 00:01



O Estado de São Paulo registrou ontem, conforme o boletim epidemiológico, 44.050 mortes causadas pelo novo coronavírus. Os dados divulgados pela Secretaria da Saúde apontam ainda que os casos confirmados chegaram a 1.337.016.

Segundo as informações colhidas até o fim de semana, a média diária de novas mortes cresceu 9% no Estado, com o registro de 143 em sete dias, contra as 132 contabilizadas na semana anterior.

De acordo com a pasta, também houve aumento de 5% em internações e de 4% no número de novos casos. As taxas de ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) são de 65,5% na Grande São Paulo e 59,8% no Estado. O número de pacientes internados é 10.635, sendo 6.001 em enfermaria e 4.634 em unidades de terapia intensiva.

Além disso, entre o total de casos diagnosticados da Covid-19, 1.185.217 pessoas estão recuperadas, sendo que 143.974 foram internadas e tiveram alta hospitalar, até o momento. Hoje, os 645 municípios têm pelo menos uma pessoa infectada, sendo 599 com um ou mais óbitos.

Já no Brasil, nas últimas 24 horas foram notificados mais 27.419 casos e 526 mortes pela doença, o que leva o País a um acumulado de 6.929.409 casos confirmados e 1.1.945 mortes desde o início da pandemia. De acordo com o Ministério da Saúde, 6.016.085 pessoas se recuperaram da Covid-19.

Em número de contaminados, o Brasil é o terceiro País mais afetado pela pandemia, conforme a Universidade Johns Hopkins. Está atrás de Estados Unidos e Índia, que ocupam a primeira e segunda posições, respectivamente. Porém, em relação ao total de óbitos, o País está em segundo lugar, atrás dos Estados Unidos.

REGIÃO

Em cenário regional, segundo dados divulgados nos boletins das prefeituras, as sete cidades registram 3.256 mortes e 92.283 casos confirmados pelo vírus. Se for analisado o cenário em cada cidade, São Bernardo permanece como o município com mais casos de mortes e de pessoas infectadas pelo vírus, com 1.136 óbitos e 36.745 pessoas que contraíram a doença até agora.

Santo André aparece em seguida (766 óbitos e 26.493 diagnósticos), acompanhada por Diadema (com 532 vítimas fatais e 11.985 casos), Mauá (396 mortes e 7.679 contaminados), São Caetano (288 óbitos e 5.696 confirmações da doença), Ribeirão Pires (110 mortes e 2.947 diagnósticos) e Rio Grande da Serra (28 vítimas fatais e 738 casos confirmados).