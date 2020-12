São Bernardo quer revogar lei de concessão de espaço para a CBHb

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



15/12/2020 | 00:01



O Centro de Desenvolvimento do Handebol, que integra as instalações da Arena Olímpica de São Bernardo (no antigo clube da Volks, no Irajá), parece estar com os dias contados. Pelo menos sob cuidados da CBHb (Confederação Brasileira de Handebol). Isso porque a Prefeitura, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, propôs para revogar a lei que trata da concessão de uso do espaço pela entidade esportiva, assinado em 2015 e válido até 2045. Inclusive o tema será debatido em sessão extraordinária da Câmara hoje, às 10h.

De acordo com nota enviada pela administração são-bernardense, a Confederação Brasileira de Handebol “não reúne condições de cumprir os termos mínimos do acordo firmado em 2015. A entidade detém o direito real de uso pelo período de 30 anos. No entanto, não vem cumprindo suas obrigações quanto à zeladoria e manutenção do local, que apresenta série de problemas estruturais e de conservação, sem qualquer medida por parte da Confederação”.

O vereador e ex-secretário de Esportes da cidade José Luís Ferrarezi (PT) é a favor da revogação e explicou o motivo. “Concordo plenamente. A Confederação não se estruturou para cumprir a parte dela, está envolvida em série de situações políticas que não se resolvem, sendo investigada, e não dá para equipamento daquele ficar parado, dependendo de uma organização que não existe e não vai dar conta”, disse. Para piorar, na sexta-feira, o presidente da CBHb, Ricardo Souza (que é acusado de assédios sexual e moral), renunciou ao cargo.

Inaugurado em junho de 2016, o local recebeu investimento total de R$ 14,5 milhões, sendo R$ 12 milhões do Ministério do Esporte e o restante do município. Erguida em uma área de 4.500 mil m², a estrutura conta com duas quadras cobertas, vestiários, restaurante, refeitório, academia, sala de fisioterapia, escritórios e alojamento para 132 pessoas. Serviria para abrigar treinos das seleções principais e de base e seria a nova sede da própria Confederação.

A intenção da Prefeitura é passar a controlar o local, que teria uso mais abrangente, mas ainda servindo ao handebol. “Neste primeiro momento, a Administração vai assumir a gestão do local, que continuará sendo utilizado para a mesma finalidade.”