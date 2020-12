Marcelo Veiga, treinador do S.Bernardo FC, morre por Covid

Dérek Bittencourt

A Covid-19 fez sua primeira vítima entre os técnicos do futebol brasileiro. Marcelo Castello Veiga, 56 anos, que desde o ano passado dirigia o São Bernardo FC, estava há três semanas internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa de Bragança Paulista, cidade onde morava, e não resistiu às complicações da doença. O comandante – que era cardíaco – foi um dos infectados pelo vírus no surto que o Tigre teve na concentração do time, em Atibaia, quando mais de 20 integrantes da delegação (entre atletas, comissão técnica e funcionários) testaram positivo para o novo coronavírus.

Em notas, São Bernardo FC, o hospital e a assessoria particular confirmaram o falecimento do treinador. Não foram divulgadas informações sobre velório e enterro.

Marcelo Veiga iniciou carreira como lateral-esquerdo na base do Santo André. Do Ramalhão, partiu para o Santos e jogou ainda por Internacional, Bahia, Portuguesa e outros. Em 1999, abandonou os campos e passou a se dedicar à carreira de treinador, iniciando na Matonense. Teve muito sucesso pelo Interior de São Paulo, sendo o maior treinador da história do Bragantino, com 516 jogos. Comandou ainda São Caetano, Portuguesa, Botafogo de Ribeirão Preto, Guarani, Paulista, América-RN, Remo-PA, Ferroviário-CE e Mogi Mirim. Acertou com o Tigre em outubro de 2019, a partir da parceria do clube e a Magnum, que gere o futebol.

No Campeonato Paulista da Série A-2 deste ano, levou o São Bernardo FC às primeiras colocações, avançando ao mata-mata. Porém, acabou caindo nas semifinais para o São Bento. Já na Copa Paulista, esteve no banco de reservas em apenas um jogo. Quando afastado, foi substituído pelo auxiliar Sérgio Ricardo, que poderá ser oficializado na função.

“Me faltam palavras. É muito triste. Cara maravilhoso, o tinha como irmão”, disse o presidente do Azulão, Nairo Ferreira de Souza. “Lamento muito. Que Deus conforte a família”, declarou o presidente do conselho do Santo André, Celso Luiz de Almeida.

Amanhã o São Bernardo FC tem agendado o segundo jogo da semifinal da Copa Paulista, contra a Portuguesa, no Canindé. Entretanto, é possível que a partida seja adiada. Os perfis da FPF (Federação Paulista de Futebol) lamentaram a morte do treinador e decretaram luto de três dias. Aliás, diversos clubes prestaram homenagens e condolências, entre eles os vizinhos Água Santa, EC São Bernardo e São Caetano.

Doença vitimou técnico de futsal Fernando Cabral

Na sexta-feira, outro técnico ligado ao esporte do Grande ABC perdeu o jogo contra a Covid. Fernando Cabral, 47 anos, com 17 temporadas à frente de times de São Caetano – no masculino ou no feminino –, morreu na Capital em razão da doença. Atualmente, dirigia o São José Futsal.

“Era cara fantástico também fora das quadras. De união, focado nos objetivos. E dentro da quadra um dos melhores estrategistas que vi atuar. Tirava coelho da cartola em situações mais adversas possíveis e imagináveis”, relembrou o responsável pelo setor competitivo da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude de São Caetano, Marcos Siarvi. “Pena, vai fazer muita falta”, emendou.