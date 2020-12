Viagem de carro: Socorro, no interior de São Paulo, é boa opção para compras

Redação

Do Rota de Férias



14/12/2020 | 19:48



Famosa pelo comércio de malhas, Socorro, uma das cidades turísticas do Circuito das Águas Paulistas, a cerca de 140 km de São Paulo, é uma boa opção para quem pretende viajar de carro pelo estado. Ali há ateliês, empórios, feiras de artesanato, outlet e shoppings que, juntos, somam cerca de 160 lojas com grande variedade de produtos e presentes.

O Shopping Moda de Fábrica, por exemplo, está oferecendo modelos especiais para as comemorações de fim de ano. Há novas lojas com opções de presentes no estabelecimento, que vendem desde peças de decoração até arte em azulejo. De 15 a 18 de dezembro, o shopping ficará aberto até às 19h. Já entre 19 de dezembro e 9 de janeiro de 2020, ele funcionará até às 20h (com exceção dos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, quando ficará fechado.

A Feira Permanente de Malhas de Socorro, por sua vez, oferece malhas para pessoas de todas as idades. O tricô aparece em todas as modalidades: tecidos, blusas, calças, camisas, conjuntos, jaquetas, gorros, cachecóis, luvas, meias. Os modelos, os fios, as cores e a modelagem se renovam a cada estação, sob orientação de estilistas especializados. Além de lojas, o espaço conta com sorveteria, cafeteria, restaurante e lanchonete. A “feira” só não abrirá nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro.

Decoração de Natal em Socorro

Após as compras, quando a noite cair, a dica é reservar um tempo para apreciar a decoração de Natal de Socorro. São mais de 1 milhão de luzes e 60 quilômetros de cordas iluminadas, que enfeitam diversos pontos da cidade.

Onde fazer compras em Socorro

Confira os estabelecimentos de compras que valem a visita em Socorro, no interior de São Paulo: