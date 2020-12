Empolgado com Coudet, Celta goleia o Cádiz, a surpresa do Espanhol

14/12/2020 | 19:24



Há uma semana, o Cádiz fez 2 a 1 no Barcelona e instalou uma pequena crise na equipe de Messi. Já havia batido o Real Madrid fora de casa. Nesta segunda-feira, a surpresa do Campeonato Espanhol entrou em campo com meta de subir para a quinta posição. Mas encarou o Celta de Vigo, empolgado com o trabalho de Eduardo Coudet, e acabou goleado por 4 a 0.

O ex-técnico do Internacional deixou saudades em Porto Alegre e, ao mesmo tempo, conquistou Vigo com sua maneira de trabalhar e induzir o Celta a buscar o gol a todo momento. O argentino precisou de apenas um mês para se destacar no até então ameaçado time.

Com a goleada sobre o 6.° colocado do Espanhol, o Celta chega à terceira vitória seguida em quatro jogos sob o comando de Coudet e deixa a zona de rebaixamento cada vez mais distante.

Entrou na rodada em 17.° e deu impressionante salto para o nono lugar, com 16 pontos e vantagem sobre o Bétis no saldo de gols. À frente, em oitavo, está o poderoso Barcelona.

Ao melhor estilo Coudet, o Celta tomou as rédeas do jogo logo assim que a bola rolou e precisou apenas dos 45 minutos iniciais para construir a goleada. Nolito abriu o placar logo aos seis e Iago Aspas ampliou cobrando pênalti, aos 31. O jogo partia para o intervalo quando, em dois minutos, o resultado tranquilo se transformou em bela goleada. Beltrán e Mendez marcaram. Na etapa final o Celta apenas administrou, mesmo assim ainda fez outro. Baeza, porém, viu seu gol ser anulado.