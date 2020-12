Vanessa Soares

Do dgabc.com.br



14/12/2020 | 18:57



Um carroceiro foi baleado na perna na esquina da Rua Taipas com Antônio Garbeloto, no Bairro Barcelona, em São Caetano.

De acordo com as primeiras informações, o autor do disparo é um Policial Civil e dono de um estabelecimento comercial que funciona no local. Conforme apurou o Diário com fontes oficiais da Polícia Civil, o carroceiro teria quebrado uma garrafa de vidro e partido para cima do policial, que em legítima defesa disparou de raspão na perna do homem para afugentá-lo.

A vítima foi socorrida e não corre risco de morrer.

A ocorrência será registrada na Delegacia Sede do município.