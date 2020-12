Bolsas de NY fecham mistas, com vacinação e medo de lockdown

14/12/2020 | 18:11



As bolsas de Nova York encerraram o pregão desta segunda-feira, 14, sem direção única, com investidores divididos: por um lado, animados com o início da vacinação contra a covid-19 nos Estados Unidos, mas, por outro, temerosos com a possibilidade de lockdowns para conter a segunda onda da doença, em avanço galopante no país.

O índice Dow Jones encerrou o dia em queda de 0,62%, aos 29.859,97 pontos, acompanhado pelo S&P 500, que baixou 0,44%, aos 3.647,42 pontos. Já o Nasdaq renovou recordes de fechamento ao terminar o dia em alta de 0,50%, aos 12.440,04 pontos.

Após aprovação de uso emergencial pelos órgãos oficiais, os Estados Unidos deram início nesta segunda-feira à vacinação contra o novo coronavírus, com os profiláticos desenvolvidos pela Pfizer em parceria com a BioNTech. A notícia deu algum fôlego aos negócios, na medida em que a imunização em massa é considerada o único caminho para a recuperação econômica completa.

Na avaliação do banco americano JPMorgan, o Produto Interno Bruto (PIB) global deve crescer 4,7% no quarto trimestre de 2021, consolidando a recuperação econômica mais forte em uma década. "Se as perspectivas de vacinação ocorrerem conforme o esperado", alerta a instituição, em relatório enviado a clientes.

Mas o pregão também teve tintas de cautela, já que novas restrições econômicas podem ser necessárias no curto prazo, diante da segunda onda de covid-19. O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, alertou nesta segunda-feira que a cidade pode sofrer um "fechamento total" em breve. Além disso, há desconforto com o travamento das negociações no Congresso americano em torno de um novo pacote fiscal para estimular a economia local.

As ações do setor de energia foram as mais penalizadas do dia, após a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) piorar as projeções de demanda pela commodity energética. Em Nova York, a ExxonMobil caiu 3,61% e a Chevron, 3,26%.

Neste dia em que serviços do Google apresentaram instabilidade pela manhã, a ação da Alphabet, controladora da empresa, fechou o dia em baixa de 1,27%. Pelo lado positivo, Netflix subiu 3,82% e Microsoft, 0,44%, carregando o Nasdaq para cima.