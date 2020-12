Técnico do São Bernardo FC, Marcelo Veiga morre de Covid-19

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



14/12/2020 | 17:49



A Covid-19 fez a primeira vítima no futebol brasileiro. Na tarde desta segunda-feira, 14, foi confirmada a morte do técnico do São Bernardo FC, Marcelo Veiga. Aos 56 anos, ele estava há três semanas internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa de Bragança Paulista, cidade onde morava. O comandante acabou contraindo a doença durante o surto que acometeu a delegação aurinegra na concentração onde treina e reside, em Atibaia, situação que fez o Tigre ir para uma partida da Copa Paulista com apenas 14 jogadores, entre titulares e reservas. Ainda não há informações sobre velório e enterro do comandante.

Marcelo Veiga iniciou a carreira justamente no Grande ABC, vestindo a camisa do Santo André, equipe na qual fez base e se profissionalizou. Passou por diversos clubes do País, sendo os de mais destaque Santos, Inter, Goiás, Bahia e Portuguesa. Quando parou de jogar, em 1999, decidiu ser treinador. Iniciou na Matonense e rodou o Brasil, sobretudo no futebol paulista, tendo grande passagem identificação com o Red Bull Bragantino e também dirigindo outros clubes como São Caetano, Botafogo de Ribeirão Preto, Portuguesa, Guarani e outros tantos.

Desde que Veiga se afastou para cuidar da saúde, o auxiliar Sérgio Ricardo assumiu seu lugar à frente do São Bernardo FC. Agora, existe a possibilidade de o Tigre solicitar o adiamento da partida desta quarta-feira, contra a Portuguesa, válida pela volta das semifinais da Copa Paulista - o primeiro jogo terminou em 1 a 1.