Obituário - 14 de dezembro de 2020

Ademir Medici



14/12/2020 | 17:28



SANTO ANDRÉ

Santo André, sexta-feira, dia 11 de dezembro

José Firme de Lira, 70. Natural de São Tomé (Rio Grande do Norte). Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Dia 11, em Diadema. Jardim da Colina



Santo André, sábado, dia 12 de dezembro

Francisca Miguel, 95. Natural de Piratininga (São Paulo). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Antonio da Silva, 91. Natural de Atibaia (São Paulo). Residia na Vila Leopoldina, em Santo André. Dia 12. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Mário Barbosa de Arruda, 85. Natural de São Lourenço da Mata (Pernambuco). Residia no Jardim Tietê, em São Paulo, Capital. Dia 12, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Hermínia Souza da Silva, 80. Natural de São João do Alípio (Bahua). Residia no Jardim Elba, em São Paulo. Dia 12, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Jair Rodolfo de Goes, 79. Natural de Duartina (São Paulo). Residia no Jardim Teles de Menezes, em Santo André. Dia 12, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria de Lourdes Pereira Marin, 72. Natural de Urupês (São Paulo). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 12. Memorial Jardim Santo André.

Antonio Botelho de Freitas, 71. Natural de Francisco Sá (Minas Gerais). Residia na Vila Ferreira, em Itaquaquecetuba (São Paulo). Dia 12, em Santo André. Cemitério de Itaquaquecetuba (São Paulo).

Zilda Pacheco de Oliveira, 70. Natural de Rinópolis (São Paulo). Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Pensionista. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rosalina dos Santos Silva, 68. Natural de Herculândia (São Paulo). Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiz Toledo, 67. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Roberto Valmir Vedovato, 61. Natural de Boracéia (São Paulo). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Dia 12, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Manoel Nunes Ventura, 59. Natural de Santo André. Residia no Jardim Tietê, em São Paulo, Capital. Dia 12, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.



Santo André, domingo, dia 13 de dezembro

Norma Mantovani Sotonji, 89. Natural de Santo Anastácio (São Paulo). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valdomiro Pereira Neves, 73. Natural de Barra da Estiva (Bahia). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 13. Vale dos Pinheirais.

Rogério Fernando Jacintho, 53. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Eletricista. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, sábado, dia 12 de dezembro

Antonio Geraldo Vacari, 71. Natural de Neves Paulista (São Paulo). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 12, em Santo André. Jardim da Colina.



São Bernardo, domingo, dia 13 de dezembro

Levi Faria Souto, 78. Natural de Além Paraíba (Minas Gerais). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 13, em Santo André. Cemitério do Baeta.



D I A D E M A

Diadema, sexta-feira, dia 11 de dezembro

Érica Maria Loof Kiriyama, 77. Natural de Joaçaba (Santa Catarina). Residia na Vila Bertioga, em São Paulo, Capital. Dia 11. Cemitério Municipal de Diadema.

Alice Xavier dos Santos Silva, 71. Natural de Pirapozinho (São Paulo). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal.

Firmino Francisco de Oliveira, 66. Natural de Antas (Bahia). Residia no bairro Taboão. Dia 11. Vale da Paz.

Adilson Batista Santos, 26. Natural de Diadema. Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 11. Vale da Paz.



Diadema, sábado, dia 12 de dezembro

Antonio Francisco Gabriel, 84. Natural de Maria da Fé (Minas Gerais). Residia no Jardim Santa Cândida, em Diadema. Dia 12. Vale da Paz.



Diadema, domingo, dia 13 de dezembro

Rosa Maria Rocha, 74. Natural de Bom Repouso (Minas Gerais). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal.



M A U Á

Jovina de Souza Beguedo Santos, 85. Natural de Monte Azul (Minas Gerais). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 12, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Edélcio Lopes de Oliveira, 71. Natural de Santo André. Residia no bairro Colônia, em Ribeirão Pires. Dia 13, em Santo André. Vale dos Pinheirais.