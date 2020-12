Após 14 anos, SBT não renova contrato de Carlos Nascimento

14/12/2020 | 17:10



O jornalista Carlos Nascimento não renovou o seu contrato com o SBT. Segundo informações do colunista Mauricio Stycer, a informação foi dada pelo Diretor de Jornalismo da emissora, José Occhiuso, através de um comunicado.

Após 14 anos de SBT, Carlos Nascimento não teve o contrato renovado. Embora todos tenhamos nos acostumado a vê-lo ancorando telejornais, Nascimento é na essência um repórter, inquieto, crítico e observador atento dos fatos. Como âncora, trouxe prestígio e credibilidade aos jornais que comandou. Nascimento deixa o SBT com a gratidão do Jornalismo.

Nascimento era apresentador do SBT Brasil e estava afastado desde abril deste ano por se encaixar no grupo de risco do novo coronavírus.

Em setembro, a jornalista Rachel Sheherazade também foi demitida da emissora. Apresentador do Conexão Repórter, Roberto Cabrini também não renovou seu contrato. Ele agora está no Domingo Espetacular, da Record TV.